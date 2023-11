A- A+

MÚSICA Projeto do BNB leva artistas pernambucanos para shows gratuitos no Estelita Bar Programação integra evento que acontece no Recife, com seminário e exposição, também conduzidos pelo Banco do Nordeste do Brasil

Larissa Lisboa, Isabela Moraes e Jéssica Caitano são alguns dos nomes da música local que estão na programação do "Ecossistema Musical - Cena Nova Pernambucana" - evento conduzido pelo Banco do Nordeste (BNB) e que acontece no Estelita Bar, nesta quinta (9), sexta (10) e sábado (11), a partir das 21h.



Os shows integram a programação do seminário "Nordeste Expandido: estratégias de (re)existir, que ocorre na cidade e inclui também uma exposição na Galeria Janete Costa, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem.





Com acesso gratuito, a programação - com curadoria da Theia Produtores Associados, também à frente do Programa Cena Nova - tem início logo mais, com apresentação do DJ PatrickTor4, João Paulo Rosa e o Eito, além de Abulidu, fechando a noite.

Para sexta e sábado

Fica a cargo do DJ Pepe Jordão abrir a sequência de shows da noite desta sexta (10), às 21h. Em seguida é a vez da Banda Fim de Feira subir ao palco, que terá como nome derradeiro a cantora Larissa Lisboa, às 23h35.

No sábado (11), no mesmo horário, é o DJ Renato Lins quem abre a noite, com Isabela Moraes logo a seguir e Jéssica Caitano finalizando as apresentações, às 23h.

Ecossistema Musical

O Programa Ecossistema Musical foi lançado pelo BNB para desenvolver ações estratégicas para estímulo e difusão da produção musical, possibilitando articulação e conexão entre cenas artísticas.

Após mapeamento realizado por pesquisadores na área de atuação do Banco, foi criada uma coletânea com mais de 100 horas de música em meio a artistas divididos em playlists de onze estados do País.

Serviço

Ecossistema Musical – Cena Nova Pernambucana

Quando: a partir desta quinta-feira (9) até sábado (11), 21h

Onde: Estelita Bar - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Acesso gratuito

Informações: @bancodonordestecultural

