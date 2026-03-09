Quem é Ester Expósito, atriz de 'Elite' que vive namoro com o jogador Mbappé

A- A+

Apontada por jornais espanhóis como o novo affair do jogador de futebol francês Kylian Mbappé, a atriz espanhola Ester Expósito já chamou a atenção do noticiário brasileiro num passado recente — mas por outro motivo. Em 2019, a cantora Anitta fez uma declaração inusitada para a artista, intérprete da personagem Carla Roson na série " Elite" (2018-2024), ao publicar uma foto ao lado dela no Instagram.

"Eu e espero que a minha futura namorada", escreveu a brasileira, nos bastidores da premiação espanhola Los40 Music Awards. Como resposta, a espanhola comentou: "Eu já te digo que sim".

Com uma amizade com Anitta nutrida por elogios públicos e mútuos, Ester Expósito, de 26 anos, ocupa o posto de celebridade na Espanha desde que participou do elenco de "Elite", sucesso mundial no streaming — e da qual Anitta é declaradamente "super fã". De acordo com o jornal espanhol "La Gaceta", a moça, que amealha nada menos do que 24 milhões de seguidores no Instagram, vive um relacionamento sério com Mbappé há cerca de dois meses.

O atacante do Real Madrid estava solteiro desde 2023, quando terminou o namoro com a atriz francesa Ines Rau. Nos últimos meses, o jogador se encontrou regularmente com Ester Expósito, e ambos foram fotografados em restaurantes em Paris, na França.

Até agora, nenhum dos dois confirmou qualquer tipo de vínculo amoroso. Mas bastou unir seus nomes para que a empolgação de admiradores explodisse. Isso porque ambos se consagram como figuras mundialmente conhecidas: ele, por ser a principal estrela da seleção da França; ela, por sua participação na bem-sucedida série da Netflix. Além disso, juntos somam cerca de 150 milhões de seguidores no Instagram — algo que demonstra sua enorme popularidade.

O primeiro a divulgar a informação foi o influenciador francês Aqababe, por meio de sua conta no X. Na última sexta-feira (6), o influencer publicou uma imagem em que ambos aparecem agarrados no sofá de um restautarante, e logo começaram a surgir mais detalhes. "De acordo com minha informação exclusiva, Kylian Mbappé e Ester Expósito foram vistos juntos agora mesmo", escreveu ele numa postagem que superou 12,5 milhões de curtidas em poucas horas.

Mas esse não foi o único detalhe compartilhado por Aqababe. "Eles estiveram juntos em Madri no último dia 25 de fevereiro e várias más línguas os viram ontem no bar Pullman, beijando-se durante toda a noite", acrescentou o influenciador digital, em outra postagem.

Quem é Ester Expósito?

Nascida em janeiro de 2000, Ester Expósito alcançou fama internacional ao interpretar Carla na série espanhola "Elite", produção original da Netflix. Depois de deixar o elenco ao fim da terceira temporada, ela voltou a se destacar na plataforma ao protagonizar outro título de sucesso: a minissérie "Alguém tem que morrer" (2020).

A trajetória artística da atriz começou cedo. Aos 16 anos, Ester iniciou sua formação profissional em interpretação teatral e, entre 2013 e 2015, recebeu prêmios de melhor atriz no Teatro de Madrid.

Hoje, aos 26 anos, ela reúne uma expressiva base de fãs nas redes sociais, com mais de 24 milhões de seguidores. Em seus perfis, costuma compartilhar trabalhos, parcerias publicitárias e momentos de seu cotidiano, além de referências de seu estilo de vida.

