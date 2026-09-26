Esteroides, bulimia, pai abusivo: Sylvester Stallone abre o jogo em entrevista bombástica
Ator deu entrevista ao NYT antes de lançar seu livro de memórias: 'Eu abusei do meu corpo'
Sylvester Stallone decidiu abiu o jogo em uma entrevista bombástica ao The New York Times. Lançando o livro de memórias "The Steps" (os passos), ele passa a limpo alguns de seus episódios mais dolorosos da sua vida pessoal e profissional.
Da relação com o pai abusivo ao uso de esteroides, passando pela luta contra a bulimia, o astro de "Rambo" e "Rocky" foi mais sincero do que nunca no bate-papo com a repórter Lulu Garcia-Navarro.
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“Fiquei tão insuportável. Mesmo com o 'New York Times', eu dizia: ‘Ah, Madame Bovary (clássico de Gustave Flaubert), qualquer um poderia escrever isso.’ Virava uma criança petulante. Anos depois, eu me desprezava", admitiu.
O ator explicou que utilizava as drogas de maneira regrada, mas reconheceu que a prática cobrou um preço pesado para a sua saúde.
"Eu abusei do meu corpo. Tive nove operações na coluna, duas no ombro, três fusões no pescoço. Tudo está preso com arame".
Obrigado a manter um percentual de gordura corporal em apenas 2,6%, chegou a enfrentar um quadro de bulimia durante as filmagens de "Rocky III".
“Não conseguia segurar nada no estômago. Ou não queria segurar porque fiquei tão obcecado em manter aquele ponto de boa forma, literalmente uma coisa obsessiva de culto ao corpo.
"Estávamos simplesmente atacando um ao outro, o que acabou sendo fantástico. É como Ali e Frazier. Você precisa dessa coisa que te traz à tona mais do que qualquer outra pessoa.”
"Ele tinha essa espécie de altivez e era frio como o inferno, e por isso meu pai era muito, muito frio e durão", disse.
Ao ser questionado pela repórter Lulu Garcia-Navarro sobre o uso da palavra "durão", Stallone corrigiu:
"Estou usando 'durão' como uma bandeira masculina para algo muito mais perverso e estranho".