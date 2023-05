A- A+

Show Estesia faz primeiro show do ano no Liamba neste sábado (20) Coletivo promove reencontro com o público para esquentar os fãs para a nova edição do "Estesia Convida"

O coletivo Estesia promove neste sábado (20), a partir das 22h, um esquenta para a nova edição do "Estesia Convida". O show é gratuito, e acontece o bar Liamba, no bairro das graças, com participação da bailarina Inaê Silva.

O "Estesia Convida" deste ano acontece nos dias 9 e 10 de junho, na recém reformada Torre Malakoff, na Praça do Arsenal. Apesar do evento principal ser realizado com apoio do Funcultura, a festa deste final de semana é realizada de forma independente pelo coletivo e seus parceiros.

O Estesia surgiu do encontro de dois produtores musicais, Miguel Mendes e Tomás Brandão, com o cantor e compositor Carlos Filho e o iluminador cênico Cleison Ramos, que em conjunto elaboraram e realizam um espetáculo imersivo e sensorial.

SERVIÇO

Esquenta do Coletivo Estesia

Quando: Sábado (20), às 22h

Onde: Liamba

Acesso gratuito

