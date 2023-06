Estesia lança o primeiro registro audiovisual e ocupa, nos dias 9 e 10, a Torre Malakoff

A- A+

O Estesia, coletivo artístico que une som, luz e dança, anunciou novidades nesse mês de junho. Uma nova experiência artística será vivenciada por meio de projeto com incentivo do Funcultura. Primeiro, nesta sexta-feira (3), com lançamento pelo canal do grupo no YouTube do show gravado em 2021, em meio à pandemia. Depois, nos dias 9 e 10 de junho, o grupo ressignifica o Centro do Recife ao ocupar a Torre Malakoff, com rodas de conversa seguidas de shows, com participação de convidados especiais.



O evento na Torre Malakoff, batizado de Estesia Convida #5, será a maior estrutura já montada pelo coletivo, que se preocupa com questões como a ocupação dos espaços da cidade, procurando ressignificá-los, chegando desta vez a um equipamento público que acaba de reabrir após reforma, localizado no Bairro do Recife.Uma escolha simbólica, já que a região é palco recorrente do grupo ao longo da carreira.



Outro cuidado, além da escolha do local, é com a acessibilidade, por isso os shows contarão com recursos como audiodescrição (dia 9) e interpretação em Libras (nos dias 9 e 10 de junho).

Estesia Convida #5

O clima de festa e celebração envolve as performances imersivas marcadas pelo ineditismo dos improvisos, mas também permeia os momentos de bate-papo que antecedem os shows, com conversas sobre política cultural e economia criativa, trazendo como convidados outros artistas, produtores e fazedores de cultura em Pernambuco.



O show será em formato arena, em que os artistas e público ficam juntos, envoltos nos mesmos desenhos de luz. Embora exista uma espinha dorsal, com músicas autorais e outras reinterpretações de canções da Música Popular Brasileira, um dos diferenciais do Estesia se faz através da improvisação e da vontade de fazer diferente a cada nova edição, sem repetir a performance ou o repertório.



Mas há também o objetivo de ter uma paridade de gênero entre os convidados, abraçando a representatividade racial, de gêneros musicais, de localidade, de trazer para o palco as diferentes territorialidades e também as pessoas LGBTQIA+.

“Apesar das nossas composições, buscamos sempre estressar um limite entre a canção popular e o fazer eletrônico. Tem pot-pourri entre Chico Buarque e Banda Kitara? Sim, pois se sentimos que esse é um diálogo possível levamos para o palco. Tentar se equilibrar nessa corda balançada pelo moralismo comum é algo que excita nosso desejo, a gente ama e se joga. É preciso tirar a performance desse lugar “moralizante” que a crítica, em geral, busca colocar a música popular brasileira, principalmente a que acontece nas periferias”, defende o cantor e compositor Carlos Filho.

Audiovisual no Youtube

Estesia lançará um álbum visual acessível com audiodescrição, nesta sexta-feira (3). A apresentação tem a participação especial de Jessica Caitano e Alírio Assunção, no canal do grupo no YouTube. O registro foi gravado durante show no Teatro Luiz Mendonça, do Parque Dona Lindu, em 2021, com uma análise minuciosa de cada cena e sem a presença da plateia, devido às restrições de distanciamento social impostas pela pandemia de Covid-19. Dani França fez a audiodescrição.

Assim como nos dois dias de programação na Malakoff, o filme – batizado de Estesia Convida #4, tem o incentivo do Funcultura. Gravado pela Gira Produções, ele é o primeiro registro audiovisual profissional do grupo. É um álbum com uma ênfase grande no jogo de luzes e na coreografia dos convidados especiais, formando um visual interessante, já que no palco em local fechado e sem interferência do público foi possível um maior controle do ambiente em que se passam as cenas.

“Esse lançamento é histórico para nós. Nosso formato no palco sempre dificultou um registro satisfatório, que fosse capaz de traduzir com sensibilidade toda dinâmica e poética narrativa do espetáculo. Dessa vez, conseguimos, com a brilhante equipe da Gira Produções, atingir um resultado incrível num espaço de experimentação, de pesquisa, de um posicionamento crítico aos formatos convencionais do fazer artístico crível. A gravação é nossa produção do Estesia Convida durante a pandemia, já que estávamos impedidos de realizar a temporada presencialmente. Foi um desafio tenso e prazeroso adaptar uma experiência rodeada de gente, que usa a presença como um instrumento enriquecedor e sensorial do palco para algo a ser vivido, mediado por uma tela. Conseguimos e nos orgulhamos demais desse trabalho. Não vemos a hora dele estrear!”, comenta Carlos Filho, sobre a importância deste passo na trajetória do Estesia.

Estesia | Foto: Deborah Barros / Divulgação

Sobre o Estesia

O coletivo surgiu do encontro dos produtores musicais Miguel Mendes e Tomás Brandão com o cantor e compositor Carlos Filho e o iluminador cênico Cleison Ramos em 2016. O termo Estesia vem do grego Aisthesis e significa a habilidade de entender sentimentos e sensações; a aptidão para compreender as sensações advindas da percepção do belo.



É também um estado de mobilização sensorial do corpo para perceber o que nos cerca. A ideia dos artistas era criar um espaço de experimentação, de posicionamento crítico aos formatos convencionais do fazer cultural. As duas primeiras edições foram no Porto Mídia; depois, no Sinspire e, agora, na Torre Malakoff. Todos os integrantes completam 20 anos de carreira e se sentem encorajados a sentir o dia, o palco, o público e suas vontades mais pulsantes, enquanto o espetáculo se dá.

“Isso permanece desde que começamos e muito nos orgulha, o que mudou foi a maneira como esses discursos são expressados. No início, pensávamos toda experiência a partir de um lugar de contemplação. Após a eleição de 2018, migramos lentamente para onde chegamos hoje. Uma experiência mais festiva! Saímos dos teatros para as ruas. Tiramos as cadeiras e nos levantamos chamando o público para dançar conosco”, compara Carlos.

Serviço

3/6 - Lançamento do álbum-visual e álbum-visual acessível com audiodescrição - Estesia Convida #4 - Com Jessica Caitano e Alírio Assunção, via YouTube

9 e 10/6 – Das 19h à 0h. Estesia Convida #5 - Roda de conversa + show Estesia e convidados + DJ, na Torre Malakoff (Praça do Arsenal, Bairro do Recife).



*Gratuito, sujeito à lotação do espaço. Entrada permitida a partir dos 12 anos. Dia 9: Territorialidades, com Anderson Miguel, Jessica Caitano, Mery Lemos. DJ: Patrick Tor4; dia 10: Do digital ao palco, com Joyce Alane, Bela Maria e João Victor. DJ: ID Libra

