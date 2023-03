Estilista de Beyoncé, Elie Saab tem vestidos de luxo apreendidos pela Receita Federal

A- A+

Os vestidos de luxo do estilista Elie Saab foram apreendidos pela Receita Federal, em São Paulo, nesta segunda-feira (27). O libanês veio ao Brasil para o lançamento de um empreendimento imobiliário que leva seu nome, na capital paulista. Ao todo, 19 peças no valor de, aproximadamente, R$ 196 mil ficaram retidas, depois que o designer de moda não declarou os itens em sua chegada no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

As roupas seriam usadas em um evento para 400 pessoas, com apresentação do cantor Seu Jorge, nesta quarta (29). A informação foi divulgada pela Folha de S. Paulo nesta quarta-feira. Saab já trabalhou para personalidades famosas da mídia, como a cantora Beyoncé, a atriz Halle Berry e a ex-primeira-dama dos Estados Unidos Melania Trump.

Em solo brasileiro, ele assina o design de um projeto imobiliário na zona sul da cidade de São Paulo, o "Saffire Residences by Elie Saab'.

