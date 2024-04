A- A+

BBB 24 Estilista de Davi já assinou looks de famosos e é conhecido como "costureiro de celebridades" Desde que deixou o confinamento, campeão do reality show não abre mão de andar com ternos feitos sob medida em suas aparições públicas

Campeão do BBB 24, o jovem Davi, de 21 anos, não dispensa o uso de ternos, em suas aparições públicas, desde que deixou o reality show, com R$ 2,92 milhões no bolso. Repare só: em suas participações no "Mais você", de Ana Maria Braga, e no "Domingão com Huck", de Luciano Huck, lá estava ele com o traje formal. Será assim também no próximo sábado (27), quando o ex-motorista de aplicativo participar do "Altas horas", apresentado por Serginho Groisman, na TV Globo. Por trás das roupas, feitas sob medida para o rapaz, está o estilista Elcimar Badu, conhecido na Bahia como "costureiro de celebridades".

Natural de Remanso, no interior do estado, o profissional costuma dizer que está há quase quatro décadas "costurando sonhos". Ele aprendeu o ofício na infância, ao observar o trabalho da mãe. Na adolescência, abriu o próprio ateliê e se destacou em sua cidade natal, até decidir se mudar para a capital baiana, onde mantém um ateliê que leva seu nome.

O estilista já produziu looks para nomes como a cantora Ivete Sangalo e as dançarinas Lore Improta e Carla Perez. Reinaugurado no último ano, o espaço possui salas dedicadas a noivas e a ternos masculinos, além de um closet especial para vestidos de festa e de debutantes.

"Costumo dizer que aprendi a costurar com o barulho da máquina. Nasceu comigo isso! É mais do que um pano ou uma renda. É um sonho. Alta costura é isto: é conseguir realizar um sonho com exclusividade. Os vestidos e os ternos (que produzo) são únicos", explicou ele. "A singularidade é o que diferencia cada produção personalizada. Sinto que agora retornamos ao momento onde nos permitimos sonhar novamente, e celebrar a essência individual que torna cada pessoa e cada sonho verdadeiramente preciosos, e esse é o real artigo de luxo a ser evidenciado", contou o estilista, durante a reinauguração do ateliê.

Às vésperas da final do BBB - Big Brother Brasil, o profissional foi procurado pela mãe e pela irmã de Davi, para que ele produzisse um terno exclusivo, em cor verde-água, para o baiano utilizar logo após a saída do programa, em sua participação no "Mais você".

"Se é para andar elegante, a gente se garante viu! Davi chocou o Brasil com o look impecável para o programa 'Mais Você', e tive a honra de receber sua mãe Elisangela Brito e irmã Raquel Brito no ateliê e de assinar sua elegância para esse momento especial, com um terno sob medida para o nosso campeão", celebrou o estilista, no Instagram.

