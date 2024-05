A- A+

famosos Estilista de vestido de Monique Evans trabalha com celebridades como Xuxa, Anitta e Paolla Oliveira Peça usada por modelo, em cerimônia de casamento com a DJ Cacá Werneck, tem 15 mil pérolas e 10 mil cristais cravejados em tecido

O vestido de noiva usado por Monique Evans, na cerimônia de casamento da modelo com a DJ Cacá Werneck, na noite da última quinta-feira (17), ostenta nada menos do que 15 mil pérolas e 10 mil cristais cravejados sobre um longo tecido branco. A responsável pela peça, que levou um mês para ficar pronta, é a estilista Michelly X, nome requisitado no mercado de moda no país, e que trabalha para celebridades como Xuxa, Anitta, Glória Groove, Larissa Manoela, Pabllo Vittar...

Paulistana de 51 anos, Michelly X é figura conhecida nos bastidores do carnaval carioca e da folia de Salvador, na Bahia. É ela que costuma criar os looks únicos para artistas como Ivete Sangalo, Léo Santana, Preta Gil, Sabrina Sato e Paolla Oliveira, para quem idealizou a fantasia de Pombagira — a representação feminina de Exu — no desfile da Grande Rio em 2022. Aliás, num passado recente, a profissional atuou como principal estilista da escola de samba do Rio de Janeiro e precisou requebrar para lidar com o ciúme das famosas.

— Elas queriam atenção exclusiva. Se estava com uma, eu inventava uma ida ao banheiro para apoiar a outra. Era realmente insano. Por causa disso, tomo remédio até hoje para me acalmar. O mundo pode desabar amanhã que deito e durmo sem dramas — contou a estilista, numa entrevista ao Globo.

Entre os clientes, Michelly não esconde sua admiração por Xuxa , para quem já desenvolveu inúmeros figurinos, como os famosos corsets brancos com ombreiras utilizados pela apresentadora e cantora em seus mais recentes shows. O "X" de seu nome, inclusive, é em homenagem à apresentadora.

— Por ser transexual, achei que a letra daria um ar meio misterioso. Xuxa é a inspiração da minha montagem, a razão dos meus cabelos louros. Essa parceria é um sonho realizado — afirmou, na mesma entrevista ao Globo.

Designer autodidata, Michelly chega a cobrar R$ 80 mil por uma de suas "preciosidades". O preço médio de figurinos carnavalescos menos luxuosos, porém, gira em torno de R$ 35 mil. "Os cristais são as peças mais caras nas roupas. Hoje, existem dois tipos: o chinês, que todo mundo usa e hoje domina o mercado, e o cristal de uma marca maior que brilha mais", detalhou ela, em outra entrevista recente.

Veja também

FAMOSOS Casamento de Monique Evans e Cacá Werneck custou quase R$ 1 milhão: "Evento bem grande"