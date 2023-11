A- A+

leilão Estimada em mais de US$ 1,22 milhão, cabeça de ouro do C-3PO de Star Wars vai a leilão Ator que interpretou personagem está vendendo sua coleção pessoal de figurinos, adereços e roteiros da franquia

O ator britânico Anthony Daniels planeja vender o capacete dourado do traje que usou para interpretar C-3PO no filme "Star Wars", de 1977, 'Uma Nova Esperança'. Estima-se que o capacete seja vendido por mais de US$ 1,22 milhão.

De acordo com a BBC, Daniels, de 77 anos, está vendendo sua coleção pessoal de fantasias, adereços e roteiros da franquia por meio do leiloeiro britânico Propstore. Ele disse ao veículo que espera que a coleção de quase 200 itens “encontre um bom lar”.

“Eu resgatei aquelas peças da Millennium Falcon de uma fogueira nos fundos do Elstree Studios após o término da produção de Return of the Jedi”, disse Daniels à BBC.

A venda da cabeça e de muitos itens de memorabília de Star Wars de Daniels atrairá milhões de fãs, ao lado de possíveis Ewoks que, na franquia Star Wars, acreditavam que C-3PO era um deus.

“Parece que chegou a hora”, disse Daniels, explicando por que está vendendo a coleção. “Percebi que tinha esses itens e eles não são mal amados, mas ignorados – não os temos lotando a sala de estar.”

Outros itens de Star Wars em leilão incluem peças da nave espacial de Han Solo e roteiros de dublagem anotados de O Império Contra-Ataca.

O adereço Star Wars mais caro já vendido foi um andróide R2-D2 de 43 polegadas que foi leiloado por US$ 2,76 milhões em 2017, seguido por um modelo de nave espacial X-Wing que arrecadou US$ 2,3 milhões. O capacete de fibra de vidro e espuma de Darth Vader de O Império Contra-Ataca, dos anos 1980, foi colocado à venda em 2019, por US$ 900 mil.

Daniels disse à BBC que poderia ter aumentado sua coleção quando Ascensão Skywalker de 2019 fosse concluída, mas ele sentiu que já tinha memorabilia “suficiente”.

