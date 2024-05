A- A+

CINEMA "Estômago 2 O Poderoso Chef" ganha data de estreia e novo trailer; veja vídeo Com distribuição da Paris Filmes e direção de Marcos Jorge, longa traz de volta aos cinemas brasileiros o personagem Raimundo Nonato, no dia 29 de agosto

“Estômago 2 - O Poderoso Chef”, acaba de ganhar seu trailer e cartaz oficial. A sequência do longa de 2008 traz João Miguel de volta ao papel de Raimundo Nonato e Nicola Siri como o mafioso italiano Benedetto Caroglio. O filme chega aos cinemas em 29 de agosto.

A trama se passa 16 anos após os acontecimentos do primeiro filme. Com seu dom para a culinária, Raimundo Nonato se tornou o chef da penitenciária onde está preso e passou anos atendendo tanto o diretor do presídio, quanto o líder dos detentos, Etecétera (Paulo Miklos). Mas a chegada do mafioso italiano Benedetto Caroglio (Nicola Siri) coloca o chef no epicentro de uma feroz disputa de poder.



“Estômago 2” é dirigido por Marcos Jorge — que também assina o primeiro longa “Estômago”, “Mundo Cão” e a comédia “Abestalhados 2”.

