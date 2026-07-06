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Música 'Estou bem e sou muito grato a todos': Lionel Richie tranquiliza fãs após passar mal em show Primeiro show da turnê Earth, Wind & Fire foi marcado por tensão após o cantor deixar o palco pouco mais de uma hora após o início da performance

Após passar mal em show e encerrar a performance antes do previsto, Lionel Richie fez uma publicação em suas redes sociais para tranquilizar seus fãs. O artista não se sentiu bem durante uma apresentação em 24 de junho e teve que adiar os dois shows seguintes.

"Obrigado por cada mensagem, cada palavra de carinho e por todo o amor de vocês", escreveu na legenda da postagem. "Estou bem e sou grato por todos vocês."

"Pittsburgh e Detroit foram uma alegria absoluta. A energia, a dança, os rostos na multidão… nós criamos memórias de verdade juntos. Vejo vocês em Toronto... vamos festejar a noite toda!", concluiu.

Problemas de saúde

O primeiro show da turnê Earth, Wind & Fire foi marcado por tensão após Richie deixar o palco pouco mais de uma hora após o início da performance.

Durante a abertura da sua nova turnê em Minnesota, o cantor passou mal enquanto apresentava o sucesso Dancing on the Ceiling O artista precisou se sentar no palco e, logo após cantar Three Times a Lady, encerrou o show mais cedo, dispensando o bis.

Mais tarde, John Paris, baterista de sua banda, informou ao público que o motivo para o mal-estar havia sido desidratação.

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