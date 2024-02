A- A+

BBB 24 "Estou disposta a incomodar", diz Fernanda após retornar do Paredão no BBB 24 A sister eliminou Deniziane na última terça-feira (20)

Fernanda voltou com tudo do Paredão da última terça-feira (20). Após eliminar Deniziane, a confeiteira afirmou que está pronta para incomodar as pessoas dp BBB 24.

A sister ficou preocupada antes do Paredão pelo fato de ter recebido dez votos da casa. A volta serviu para Fernanda ficar aliviada dentro do Reality Show.

A conversa aconteceu com Wanessa. "Agora eu acordei, agora estou disposta a incomodar. Estava triste, chateada... Agora não estou mais. Voltei de um Paredão muito bom. Isso é muita resposta para mim", disse Fernanda.

"Um Paredão meio besta, mas forte. Te dá a certeza de que as pessoas entenderam o seu lado", ressaltou Wanessa.

