''Estou Feliz Que Minha Mãe Morreu'' ganhará série com Jennifer Aniston

O livro autobiográfico ''Estou Feliz Que Minha Mãe Morreu'', em que Jennette McCurdy narra as dificuldades como ex-atriz mirim e a relação abusiva com a mãe, será adaptado em série. A Apple TV+ adiantou que Jennifer Aniston interpretará a mãe de Jennette na produção.

Ainda sem previsão de estreia, a série de 10 episódios terá Jennette como showrunner, roteirista e produtora executiva, em parceria com Ari Katcher. A produtora de Margot Robbie, LuckyChap, é uma das empresas envolvidas no projeto. Aniston também aparece entre os produtores executivos.

"A comédia dramática se concentrará no relacionamento codependente entre uma atriz de 18 anos de um programa infantil de sucesso e sua mãe narcisista, que se deleita com sua identidade de ‘mãe de estrela’", descreve a sinopse da série.

Mais conhecida por interpretar Sam Puckett nas séries juvenis ''iCarly'' e ''Sam & Cat'', da Nickelodeon, entre 2007 e 2014, Jennette virou autora best-seller com o livro de memórias. O título da obra (publicada no Brasil pela Editora nVersos) despertou polêmicas antes mesmo do lançamento, no final de 2022

A mãe da atriz, Debra McCurdy, morreu de câncer em 2013. No livro, Jennette, hoje com 33 anos, fala do luto misturado com o alívio da liberdade. Durante a infância e adolescência, ela suportou uma relação abusiva e exploratória com a mãe, que controlava não só seu dinheiro, mas também seu peso, aparência, amizades e relacionamentos. Por conta dos traumas, Jennette lutou por anos com transtornos alimentares, ansiedade e vício.

