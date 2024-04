A- A+

famosos "Estou me cuidando", diz Vanessa Lopes na final do BBB 24; saiba como está a influenciadora Influenciadora apertou o botão para sair da casa no dia 19 de janeiro, poucos dias após o início do jogo

A final do Big Brother Brasil 2024 também marcou o reencontro de Vanessa Lopes com a casa onde ela viveu um momento delicado. Foi lá, dentro do reality, que a pernambucana começou a dar indícios de confusão mental, num quadro que culminou na sua desistência do programa.

Vanessa Lopes apertou o botão para sair da casa no dia 19 de janeiro, poucos dias após o início do jogo. De lá para cá, ela chegou a ficar um período afastada das redes sociais — principal ferramenta de trabalho da influenciadora de 22 anos —, dos holofotes e de entrevistas.

Vanessa quebrou o silêncio em entrevista ao "Fantástico", em fevereiro, um mês após sua saída do BBB. "Segundo meu psiquiatra, eu tive um quadro psicótico agudo que é como se a minha mente rompesse com a realidade", explicou ela no dominical.

"É como se eu já não entendesse mais o que é a imaginação da minha cabeça e o que é real. Isso aconteceu pelo estresse, pela falta de sono, pela ansiedade, medo do que tava acontecendo lá fora no programa, medo que tava acontecendo dentro do programa. Criei várias fanfics na minha cabeça, a todo momento, eu dizia: 'Olha, pode ser que seja real isso que eu queria na minha cabeça ou não'", disse Vanessa.

Como está Vanessa Lopes?

Nesta terça-feira (16), durante a grande final do BBB 24, três meses após o início do programa, ela falou de novo sobre sua condição durante o encontro com Tadeu Schmidt. O apresentador perguntou como ela estava se sentindo. "Está ótimo. Estou me cuidando bastante, tomando meus remédios, fazendo acompanhamento com o psiquiatra", afirmou Vanessa, que chegou a ficar entre os assuntos mais comentados no Twitter durante o programa.

