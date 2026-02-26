Qui, 26 de Fevereiro

BBB 26

"Estou muito chateado", desabafa Juliano Floss sobre postura de Babu na Prova do Líder do BBB 26

Dançarino, que foi derrotado por Jonas Sulzbach na primeira etapa da disputa, criticou o ex-aliado

Juliano Floss criticou o ex-aliando no BBB 26Juliano Floss criticou o ex-aliando no BBB 26 - Foto: Reprodução/Globo

Depois de participar da primeira fase da Prova do Líder, na tarde desta quinta-feira (26), os confinados do Quarto Sonho de Eternidade discutiram sobre uma possível união de outros grupos para a próxima Formação de Paredão.

Juliano Floss sugeriu, então, que eles conversassem com Babu Santana para entender sobre o cenário do jogo e revelou estar chateado com o ator.

"Acho que seria legal a gente conversar com Babu. Até porque me doeu. Estou muito chateado. Jonas [Sulzbach] ganhou e estava lá conversando com ele. Olhei para o Babu com uma cara que ele até percebeu e saiu de perto", disse o dançarino, que foi derrotado pelo gaúcho na disputa.

Breno ponderou que Juliano deveria esperar mais um pouco para ter a conversa. "Espera sair o Líder, passar hoje e, amanhã, a gente senta e conversa. Independente do resultado", sugere.

"Se eles realmente se juntarem, vai ser uma tamanha hipocrisia dos dois lados. Há dois dias atrás, o Babu chegou na Solange, porque não fala mais de jogo comigo, e falou: 'para de dar coração para o Jonas porque vamos votar nele e fica feio para sua narrativa'", opinou o catarinense.

