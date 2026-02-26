"Estou muito chateado", desabafa Juliano Floss sobre postura de Babu na Prova do Líder do BBB 26
Dançarino, que foi derrotado por Jonas Sulzbach na primeira etapa da disputa, criticou o ex-aliado
Depois de participar da primeira fase da Prova do Líder, na tarde desta quinta-feira (26), os confinados do Quarto Sonho de Eternidade discutiram sobre uma possível união de outros grupos para a próxima Formação de Paredão.
Juliano Floss sugeriu, então, que eles conversassem com Babu Santana para entender sobre o cenário do jogo e revelou estar chateado com o ator.
"Acho que seria legal a gente conversar com Babu. Até porque me doeu. Estou muito chateado. Jonas [Sulzbach] ganhou e estava lá conversando com ele. Olhei para o Babu com uma cara que ele até percebeu e saiu de perto", disse o dançarino, que foi derrotado pelo gaúcho na disputa.
Breno ponderou que Juliano deveria esperar mais um pouco para ter a conversa. "Espera sair o Líder, passar hoje e, amanhã, a gente senta e conversa. Independente do resultado", sugere.
"Se eles realmente se juntarem, vai ser uma tamanha hipocrisia dos dois lados. Há dois dias atrás, o Babu chegou na Solange, porque não fala mais de jogo comigo, e falou: 'para de dar coração para o Jonas porque vamos votar nele e fica feio para sua narrativa'", opinou o catarinense.