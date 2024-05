Estrangeiros chegam ao Rio para show de Madonna

A- A+

A dois dias do show de Madonna na Praia de Copacabana, fãs brasileiros e latinos já marcam presença na porta do hotel Copacabana Palace e na faixa de areia, nesta quinta-feira (2) na esperança de ver a cantora na janela do quarto ou no palco, ensaiando.

É o caso do peruano Leonardo Fuentes, de 30 anos, que chegou hoje na cidade e já veio direto para Copacabana.

"Estou muito ansioso. Madonna é como a mãe dos gays"afirma o jovem, que veio acompanhado de três amigos.

Nos anos 1980 e 1990, quando havia uma onda de ódio contra os gays, ela fez questão de nos defender e dizer ao mundo que merecemos respeito.

A última apresentação da “The Celebration Tour”, que comemora 40 anos de carreira da americana, também trouxe o argentino Marcelo Petrin ao Rio, em um grupo de quarto pessoas.

"Assim que saiu a primeira notícia da vinda dela, em março, comprei a passagem na hora. Depois, o preço triplicou - conta o dançarino da cidade de Rosário. - Quando tinha oito anos, ouvi Madonna pela primeira vez e me apaixonei".

“Like a prayer” é minha musica favorita. Quando lançou, tinha tudo a ver com o momento que eu estava passando e me ajudou muito. Mal posso esperar para ouvir essa no sábado.

Há ainda quem tenha decidido vir em cima da hora, como os amigos também argentinos Ernan Chicaval, de 37 anos, e Katherina Arteaga, de 36, que compraram a passagem na terça-feira e chegaram hoje.

"Não poderíamos perder essa oportunidade. O que vai acontecer aqui é único, nunca mais haverá algo igual. Vai ser gigante — se empolga o jornalista"

Já a amiga, que encara o desafio de revezar os momentos de turismo pela cidade com o estudo para uma prova de advocacia, confessa: - Pela Madonna tudo vale a pena!

Veja também

Britney Spears Após incidente, Britney Spears faz desabafo nas redes sociais e diz que irá deixar a Califórnia