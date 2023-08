"Estranha Forma de Vida", filme de Pedro Almodóvar, tem trailer divulgado; assista

A- A+

“Estranha Forma de Vida”, média-metragem do aclamado diretor espanhol Pedro Almodóvar, estreia nos cinemas brasileiros no dia 14 de setembro. Nesta sexta-feira (25), a O2 Play e a MUBI, distribuidoras do filme, divulgaram o trailer do filme.

Estrelada por Pedro Pascal, Ethan Hawke e Manu Rios, a produção conta a história de dois pistoleiros que se reencontram após 25 anos. A obra foi filmada no deserto de Tabernas, província de Almeria, na Espanha.



O novo trabalho de Almodóvar atraiu multidões no Festival de Cannes, em maio deste ano. A trilha sonora é assinada por Alberto Iglesias e os figurinos são da Saint Laurent, desenhados por Anthony Vaccarello, também produtor associado do projeto. O elenco inclui os jovens talentos Jason Fernández, José Condessa, George Steane, além de Pedro Casablanc e Sara Sálamo.







