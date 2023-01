A- A+

BBB 23 Estratégia do Queridômetro: entenda o plano criado por Sarah Aline Tática tem o objetivo de fazer o grupo do Quarto Deserto não perceber quem será o alvo da semana

Joga y joga! As combinações de jogo estão a todo vapor no BBB 23. Em longa conversa na área externa da casa, Sarah Aline, Fred Nicácio, Domitila Barros e Marvvla bolam estratégias para se garantir a permanência no reality.



O objetivo traçado pelo grupo agora pretende confundir o Quarto Deserto sobre quem é o alvo da semana. Na conversa, os aliados relembraram que Amanda ganhou emoji de alvo e cobra no Quarto Deserto e combinam sobre desviar o foco do outro quarto.

"Eu comecei a dar alvo pra ela. Alvo para o Sapato [Antonio]. Eu comecei a confundir as pessoas, entendeu?", explica Fred Nicácio, explicando que Amanda pode ficar aterrorizada.



"Ela é uma que se a gente der muito alvo, ela vai ganhar Anjo, o Sapato vai salvar ela. Em quem a gente quer votar a galera não pode dar Anjo", diz a Domitila

"Então tem que dá um alvo para Guimê e votar em outra pessoa, porque Guimê tá muito óbvio", continua Fred Nicácio. Sarah Aline completa a ideia do aliado e explica uma estratégia para usar o Queridômetro.

"A gente podia combinar um dia da gente só zerar o Queridômetro pra ver só as respostas deles. Tipo todo mundo do nosso quarto dá coração pra todo mundo, só pra gente ver as demais coisas que vão aparecer", pede Sarah Aline.

