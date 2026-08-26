Estreia de 'Estrelas da Casa' teve primeiros eliminados, grupo de pop formado e Anitta sincera
Na votação do público, Tori levou a melhor com 20,49% dos votos, enquanto Enzo Cespom recebeu 18,23%
A nova temporada de Estrelas da Casa começou nesta terça-feira, 25, com a definição dos primeiros participantes do reality musical. A estreia foi dedicada ao grupo Pop e contou com a definição do voto do público, com apresentações dos candidatos e com a escolha de 10 integrantes pelo mentor Junior. Anitta, que participa da temporada como conselheira, chamou atenção pelos comentários diretos durante o programa.
Na votação do público, Tori levou a melhor com 20,49% dos votos, enquanto Enzo Cespom recebeu 18,23%. Os dois garantiram as primeiras vagas da temporada e passaram a integrar o elenco do reality.
Depois das apresentações do time Pop, e da revelação da escolha do público, Junior ficou responsável por completar a formação com outros 10 nomes. Ao lado de Anitta, ele anunciou a entrada de Cinara, Yudchi, Paula Tavares, Gabriel Nandes, Álec, Emma, Filgueira, Leonna, Laura Schadeck e Bruno Gadiol. Com isso, o primeiro grupo da nova temporada ficou definido.
A participação de Anitta também rendeu momentos que repercutiram Antes mesmo das avaliações, a cantora brincou com a própria postura e avisou que faria os comentários sem muita contenção. "Eu vou falando. Qualquer coisa, se não gostarem, no próximo programa eu vou ficando mais contida", afirmou.
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Durante uma das apresentações, Anitta avaliou o figurino de Enzo Cespom, Gabriel Nandes, Filgueira e Rob Miranda, que cantaram Beautiful Things, de Benson Boone. Para ela, apesar da proposta jovem do grupo, as roupas poderiam refletir melhor a idade dos participantes.
"Eu entendo a proposta de ser um grupo jovem, para a galera jovem, mas também a gente não precisa se vestir como 15 anos. A gente pode se vestir como adulto, menos adolescente", disse.
Em outro momento, a cantora comentou a apresentação de Bruno Gadiol, Laura Schadeck, Leonna e Peu Heise, que interpretaram Señorita, de Camila Cabello e Shawn Mendes. Anitta contou que a escolha da música a surpreendeu após a introdução da performance em que os participantes usavam figurinos cor-de-rosa. "No começo da apresentação, achei que eles iam cantar I’m a Barbie Girl, mas foi essa música... fui surpreendida", afirmou.
A formação do grupo Pop é apenas a primeira etapa da temporada. Na quinta-feira, 27, será a vez da estreia do time Pagode. O público também participará da escolha dos integrantes, enquanto Belo terá a missão de definir os demais talentos que entrarão no reality.