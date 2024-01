A- A+

BBB 24 Estreia do BBB 24 tem pior audiência da história do programa no Brasil; confira os números Mesmo com o índice negativo, a Globo ficou bem na frente das concorrentes na capital paulista, principal referência para investimentos do mercado publicitário

Dados de audiência divulgados pelo Portal F5, apontam para a pior audiência de um primeiro episódio desde a estreia do formato no Brasil, em 2002. A estreia, que aconteceu nesta segunda (8), exibida das 22h25 às 0h06, marcou 22 pontos de média na Grande São Paulo.

Cada ponto da medição equivale a 207 mil indivíduos. Mesmo com o índice negativo, a Globo ainda liderou a audiência deixando para trás os concorrentes na capital paulista, principal referência para investimentos do mercado publicitário.

Confira os números da audiência, na noite desta segunda (8)

O SBT obteve 3 pontos exibindo "Cúmplices de Um Resgate" (2015), Programa do Ratinho e Arena SBT. Já Record e Band empataram com 2 pontos no terceiro lugar.

Antes dessa estreia do BBB 24, o recorde negativo para o primeiro episódio era da edição de 2019, que estreou com 22,5 pontos de audiência em 2019.



Outros dados

Na faixa de horário das 22h30, após a novela das nove, a média de audiência da Globo nas últimas semanas era de 15 pontos com os filmes da sessão Tela Quente, o que demonstrou potencial de crescimento.

No Rio de Janeiro, a Globo conseguiu 26 pontos de audiência com a estreia do BBB 24, segundo dados consolidados. No Recife (PE), foram 24 pontos. Por fim, em Salvador (BA), a Globo cravou 22 pontos com o programa. Em todas essas capitais, a Globo foi líder com folga.

O BBB 24 fica no ar até 16 de abril.

