A- A+

CARNAVAL 2023 Estreia do DJ sul-africano Black Coffee no Recife acontece na sexta-feira de Carnaval Unique Carnival promove evento no Cais do Sertão, confira a programação completa

Sexta-feira (17) o DJ sul-africano Black Coffee faz sua primeira apresentação no Nordeste. Ele é o headliner da Unique Carnival, label de e-music, e também estreante em fazer uma edição no Carnaval. O line up ainda trará a dinamarquesa Ashibah, Jackson, FMenezs, Luna e tocando juntos Mau x Kant x Tato. O evento começa às 20h com encerramento às 6h da manhã do sábado de Zé Pereira.

Com quase 30 anos de carreira, Black Coffee é uma personalidade artística que carrega sua ancestralidade através da música. Ele conquistou a cena com seu estilo afro house. Nkoshnathi Innocent Maphumulo, seu nome de nascimento, vive pela música desde a época de escola e hoje pode ser considerado o maior representante do som que faz a cena de festivais de Tulum, Mykonos e Ibiza.

Dono de hits como "Superman e Buya", Black Coffee entregou ainda em 2021 o álbum “Subconsciously", carregado de participações estelares, como Diplo, Elderbrook, David Guetta, Pharrell Williams e Cassie.

A Unique conta com 13 anos de história e fará do momento de Black Coffee uma super estrutura no pátio/garden do Cais do Sertão, no Bairro do Recife. O local é colado ao Marco Zero onde será a abertura oficial do Carnaval da cidade. O serviço open bar também faz parte da marca do evento que trará, desde uísque 12 anos a cerveja premium.

SERVIÇO

Unique Carnival

Quando: Sexta-feira (17), a partir das 20h

Onde: Pátio/Garden do Museu Cais do Sertão (Armazém 10, Av. Alfredo Lisboa, s/n - Bairro do Recife)

Ingressos: R$ 320 (full open bar) à venda no site/app Ingresse

Informações: @unique.carnival

Veja também

Astrologia Horóscopo da Sexta; confira as previsões dos astros