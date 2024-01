A- A+

CARNAVAL Estreia do Terça Negra Especial de Carnaval celebra tradições africanas O público vai ter oportunidade de ouvir as apresentações de Maracatu Linda Flor, o Bloco Afro Obirim, entre outras atrações

Como símbolo das manifestações afro-ameríndias, estreia no dia 23 de janeiro, o Terças Negras Especiais de Carnaval, no Pátio de São Pedro, no bairro de São José. O evento é gratuito e na primeira noite, a partir das 19h, o público vai ter oportunidade de ouvir as apresentações de Maracatu Linda Flor, o Bloco Afro Obirim, Anderson Miguel e a ciranda Raiz da Mata Norte, além do Afoxé Omin Sabá.

O show conta com o apoio da Prefeitura do Recife e a curadoria dos artistas é feita pelo Movimento Negro Unificado (MNU), que há mais de 20 anos criou o Terça Negra Especial de Carnaval como forma de celebração e propagação da influencia afro nas expressões artísticas de Pernambuco. A festa é uma maneira de comemorar a chegada do reinado de Momo, mas também de difundir entre o público uma reflexão sobre a cultura negra.

História

A história da Terça Negra começa em 1998, no Pagode do Didi, localizado na Rua Ulhôa Cintra, no bairro de Santo Antônio. Em 2001, o projeto passou a acontecer no Pátio de São Pedro, tornando-se parte do calendário cultural oficial da cidade.

O encontro cultural foi criado pelo MNU, que surgiu no Recife em 1979 e ganhou força na década de 1990. Em seus primeiros passos, o objetivo era ir além do chamado samba de raiz, divulgando outras vertentes da cultura negra, como o maracatu, o afoxé, o coco de roda e até o reggae e o hip hop.

Serviço

Terças Negras Especiais de Carnaval

Atrações: Maracatu Linda Flor, Bloco Afro Obirim, entre outras

Quando: 23 de janeiro, 19h

Onde: Pátio de São Pedro - Rua São Pedro, 31, São José

Acesso gratuito

