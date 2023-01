Estreia na HBO Max a série documental 'Jamie Vs Britney: O Julgamento da Família Spears'

A- A+

Estreia hoje na HBO Max a série de true crime Jamie Vs Britney: o Julgamento da Família Spears. A produção conta o caso da família Spears, que movimenta a imprensa nacional e internacional há mais de uma década. O emblemático episódio que colocou a cantora pop sob tutela do pai no início dos anos 2000 repercute até hoje devido às diferentes narrativas dos dois protagonistas: Britney Spears e seu pai, Jamie Spears. As duas versões deram origem à série, que também estará disponível no discovery+.

Com dois episódios, a produção apresenta testemunhos de executivos do mercado musical, profissionais que trabalharam com a cantora, membros do movimento ‘Free Britney’, imagens de arquivos e reportagens. A obra questiona se a controversa tutela foi um ato de amor de Jamie para salvar sua filha mentalmente instável ou um esquema impiedoso para escravizar Britney e manter seu patrimônio.



1. Como tudo começou

Em 2007, um episódio envolvendo Britney Spears, que estava no auge de sua carreira, movimentou o mundo do showbiz: a cantora apareceu com a cabeça completamente raspada, gerando especulações sobre sua motivação. Logo após demonstrou descontrole emocional ao bater em um carro de paparazzis com uma sombrinha. Os dois episódios levantaram preocupações sobre a saúde mental da artista e sua capacidade de tomada de decisões - a partir de então, seu pai Jamie Spears e o advogado Andrew Wallet conquistaram a tutela de Britney, sendo ambos os responsáveis pela administração das contas, patrimônio e decisões sobre a carreira e vida da artista.

2. Movimento ‘FreeBritney’

Em 2009, fãs passaram a desconfiar de que a cantora era mantida sob tutela do pai de forma contrária às suas vontades. A especulação gerou uma mobilização de fãs ao redor do mundo para dar visibilidade ao movimento ‘FreeBritney’, com o objetivo de reaver a liberdade da cantora. Após a criação do movimento, Spears chocou o mundo com relatos de sua vida sob tutela em um depoimento que integrava uma audiência sobre o caso.



3. O que é curatela e no que ela implica?

A curatela é um instituto de proteção jurídica para aqueles que, mesmo maiores de idade, não possuem, ainda que temporariamente, a capacidade de reger os atos de sua própria vida, total ou parcialmente. No direito norte-americano, a curatela pode abranger tanto a gestão do patrimônio quanto os cuidados com a saúde e a vida pessoal do curatelado. Mesmo não havendo grandes diferenças quando aplicada no direito brasileiro, a legislação aqui prevê que os curatelados devem receber todo o apoio necessário para ter preservado a convivência familiar e comunitária - o que não era o caso de Britney Spears.



4. A reviravolta

Em 2019, após Britney anunciar um hiato na carreira por tempo indeterminado e se internar em uma clínica para tratamento psiquiátrico, o caso volta à tona e parece tomar outro rumo. Em abril do ano seguinte, a cantora pede, por meio de advogados, para se dirigir pessoalmente à corte encarregada de sua tutela - que recusa seu pedido para reaver o controle de seu pai. A pressão feita pelos fãs, criadores do movimento ‘FreeBritney’, e diversas tentativas de renegociação por parte da artista, pressionaram a justiça norte-americana a revisitar o acordo e, em julho de 2021, Britney volta ao tribunal e condensa, em 20 minutos, mais de 13 anos de confinamento físico e psicológico.



5. E agora?

Britney Spears move um processo contra o pai no qual o acusa de abusar do papel de tutor de sua carreira e roubá-la quando deveria administrar suas finanças. Desde que se viu livre da tutela de seu pai, em novembro de 2021, a princesa do pop rompeu relações com ele e outros integrantes da família Spears, os irmãos, Jamie Lynn e Bryan Spears, e com a mãe, Lynne Spears.

