Estreia nas novelas é motivo de orgulho para o ator Gui Ventura

Dá para considerar 2023 um ano de virada de chave para Gui Ventura. O ator mineiro, que dá vida ao elegante Daren de ''A Infância de Romeu e Julieta'', já tinha trabalhado no teatro e há anos é uma figura conhecida do cenário musical de Minas Gerais.



No ano passado, porém, deu três passos importantes para se firmar como ator também na televisão. Além de dar expediente no folhetim do SBT em uma participação especialíssima, ele também aguarda a estreia de dois outros projetos.



Na tevê aberta, estará em ''#FalaSério'', série da TV Cultura. E no streaming, para a Netflix, marca presença em ''Senna'', cinebiografia do piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna, morto em um acidente durante o GP de San Marino, em Ímola, na Itália, em 1994. ''Sou um artista multidisciplinar. Então, as artes plásticas, a música e o palco me deram muitas ferramentas para a atuação'', valoriza.

Em ''A Infância de Romeu e Julieta'', Gui chegou para estremecer o namoro da romântica Pórcia com o atrapalhado – mas extremamente querido por quase todos os outros personagens – Bassânio, casal interpretado por Beatriz Oliveira e Lucas Salles. Daren começou a aparecer na trama no fim de janeiro e é afilhado do reservado Príncipe, papel de Luciano Chirolli.



Incentivado pelo zelador Fausto, interpretado por André Mattos, o jovem se apaixona por Pórcia e se mostra disposto a conquistar o coração da garota.



Para isso, oferece até um trabalho para ela em Londres, na Inglaterra, país com o qual a nova gerente do Monter Mercado sonha constantemente. ''A vantagem de entrar na novela agora é que já tenho referências dentro da própria obra para construir meu personagem'', analisa. O folhetim estreou na emissora de Silvio Santos em maio.

Para Gui, essa sua estreia nas novelas é motivo de orgulho. Afinal, ''A Infância de Romeu e Julieta'' é uma novela focada no público mirim que aposta alto na diversidade. Ou seja, ela está ajudando crianças a enxergarem referências que, quando era mais novo, ele mesmo não tinha sempre no entretenimento.



''Como um ator negro, a primeira coisa que me chama atenção e muito me agrada é ver atores negros em papeis de protagonismo, longe de personagens estereotipados. Meu personagem é um homem rico, culto e poliglota'', diz Gui, que sabe bem a importância que essa movimentação tem na cultura nacional.



''Se olharmos para a história da dramaturgia brasileira, até mesmo do teatro, vamos perceber que isso é algo muito recente. Mas é também o resultado de uma luta histórica no âmbito da atuação, que começa com Abdias do Nascimento nos anos 1940'', defende.

Nome: Guilherme Ventura.



Nascimento: 2 de julho de 1988, em Belo Horizonte, Minas Gerais.



Atuação inesquecível: Na série ''#FalaSério'', da TV Cultura, como Jean.



Interpretação memorável: Irandhir Santos como Zizo em ''A Febre do Rato'', dirigido por Cláudio Assis e lançado em 2012.

Momento marcante na carreira: ''Atuar com André Mattos, um ator a que eu cresci assistindo desde a minissérie 'O Quintos dos Infernos' (Globo, 2002)''.

O que sobra na televisão: ''Em alguns canais, sobra sangue e em outros sensacionalismos''.

Com quem gostaria de contracenar: Ailton Graça e Grace Passô.

Se não fosse ator, seria: ''Já sou um artista multidisciplinar: ator, músico e compositor''.

Ator preferido: Matheus Nachtergaele.

Atriz preferida: Grace Passô.

Novela: ''Paraíso Tropical'', escrita por Gilberto Braga e Ricardo Linhares e exibida originalmente pela Globo em 2007, atualmente em reprise na faixa vespertina da emissora.

Vilão marcante: Álvaro, personagem de Irandhir Santos em ''Amor de Mãe'', novela escrita por Manuela Dias e exibida originalmente pela Globo entre 2019 e 2021.

Personagem mais difícil de compor: ''Ele virá''.

Que novela gostaria que fosse reprisada: ''A Próxima Vítima'', escrita por Silvio de Abreu e exibida originalmente pela Globo em 1995.

Que papel gostaria de representar: ''Um vilão sofisticado''.

Filme: ''Marte Um'', dirigido por Gabriel Martins e lançado em 2022.

Autor: Jeferson De.

Diretor: Anna Muylaert.

Vexame: ''Ir ao encontro de um abraço acreditando ser uma pessoa, mas era outra''.

Mania: ''De enrolar as madeixas''.

Medo: ''De não conseguir dar aos meus pais o conforto que eles merecem há tempos''.

Projeto: ''O meu segundo álbum, 'Alguma Coisa sobre o Amor'''.

''A Infância de Romeu e Julieta'' – SBT – Segunda a sábado, às 20h45, e cinco capítulos disponíveis todas as segundas-feiras no Prime Video.

