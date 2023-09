Olivia Rodrigo estreia novo álbum nesta sexta-feira (8); confira lista de faixas

A- A+

A cantora a e atriz Olivia Rodrigo lançou segundo álbum, "Guts", nesta sexta-feira (8). Sucessor de "Sour" (2021), o novo projeto foi produzido pelo colaborador frequente de Olivia, Daniel Nigro, e parcialmente criado nos legendários Electric Lady Studios, em Nova York.

A estrela de 20 anos ficou famosa pela sua atuação no papel principal de "High School Musical: The Musical: The Series", série da Disney que se passa na escola onde foi filmado um dos maiores sucessos do estúdio, "High School Musical". Em seguida, ela ganhou três Grammys e bateu recordes com seu álbum de estreia, "Sour", lançado em 2021.

"Drivers License", "Deja Vu" e "Good 4 U" foram canções virais que explodiram a carreira da jovem da noite para o dia. Nelas é retratado uma traição do ator Joshua Basset, que contracenava com ela na série, com a também cantora e atriz Sabrina Carpenter.

O seu novo trabalho foi lançado pela Geffen Records e está disponível no streaming a partir de meia noite de cada país nesta sexta-feira (8). Um dos clips, lançados em junho, tem o nome "Vampire", inspirado na saga "Crepúsculo", e foi irigido pela famosa diretora e fotógrafa Petra Collins. O vídeo recebeu seis indicações para o VMAs de 2023, incluindo Vídeo do Ano, Canção do Ano, Melhor Pop, Melhor Fotografia, Melhor Edição e Canção do Verão.

Confira os títulos do disco:



1. all-american bitch

2. bad idea right?

3. vampire

4. lacy

5. ballad of a homeschooled girl

6. making the bed

7. logical

8. get him back!

9. love is embarrassing

10. the grudge

11. pretty isn’t pretty

12. teenage dream

