Televisão A Bella de "Vai na Fé", Clara Serrão faz estreia tripla na TV e no streaming Além da novela da Globo, atriz pode ser vista na Netflix e estará, em breve, em série do Paramount+

Com o crescimento das produções para streaming, passou a ser normal ver atores envolvidos em vários projetos para a televisão com estreia na mesma época e em plataformas diferentes. Para Clara Serrão, a dedicada Bella de “Vai na Fé”, foi assim justamente em seus primeiros passos no audiovisual. Além da novela das 19h da Globo, ela também pode ser vista na pele da Daiane, de “Todo Dia a Mesma Noite”, na Netflix, e ainda estará no elenco de “Cenas de um Crime”, produção da Paramount+, ainda sem data de estreia, estrelada por Débora Nascimento e Fabrício Boliveira. “Minha avó cuidava da cantina de um teatro. Desde muito pequena, eu assistia aos espetáculos e ficava fascinada. Comecei a fazer teatro aos 8 anos, mas só iniciei minha carreira profissional em 2022”, conta.

Em “Vai na Fé”, Bella é uma jovem estudante de Direito que saiu de Minas Gerais para o Rio de Janeiro com a expectativa de, a partir dos estudos, ter oportunidades melhores na vida. Na faculdade, se alia ao grupo de Jenifer e Yuri, papéis de Bella Campos e Jean Paulo Campos. “É uma menina doce, sensível, responsável e uma ótima amiga. E percebe nesses colegas, além das semelhanças físicas, o sentimento de deslocamento diante do ambiente extremamente elitizado da faculdade”, aponta.

A realidade da experiência no campus, no entanto, expõe embates que desencadeiam diversas reflexões em Bella. “Ela fica em posição de repensar sua identidade enquanto jovem negra, compreender sua autoestima, sua postura em relação às outras pessoas, no âmbito das amizades e amorosamente. Acredito que muitas meninas negras atravessaram esse momento em alguma altura da vida”, resume Clara, que é estudante da Escola Técnica Estadual de Teatro Martins Penna e da graduação em Teatro da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Uni-Rio.

Clara percebe semelhanças com Bella. “Me considero uma pessoa tímida, assim como ela, e também já passei por esses conflitos em relação à minha própria identidade quando me percebi em ambientes bem diferentes aos do meu costume”, assume a atriz, que não esconde o orgulho por ver sua estreia em novelas acontecer justamente em um folhetim que considera especial. “Sou uma jovem atriz negra que anseia por produtos que valorizem nossas narrativas e coloquem negros em lugares de destaque, com personagens humanizados, nuances e histórias reais, longe dos estereótipos”, explica.

Nome completo: Clara Serrão da Costa Nascimento.

Nascimento: 29 de novembro de 2000, no Rio de Janeiro.

Atuação inesquecível: Na série “Cenas de Um Crime”. “Minha personagem é a Wendy, uma menina de 16 anos que se torna uma suspeita de assassinato ao sair em busca do irmão mais velho, que foi sequestrado por milicianos”, adianta.

Interpretação memorável: Zendaya como Rue em “Euphoria”, série da HBO.

Momento marcante na carreira: “Quando entrei pela primeira vez na sala de preparação de ‘Vai na Fé’”.

O que falta na televisão: “Tramas jovens reais, leves e bem construídas”.

O que sobra na televisão: “Histórias intrigantes, mas previsíveis”.

Com quem gostaria de contracenar: Lázaro Ramos.

Se não fosse atriz, seria: “Não consigo imaginar”.

Ator: Denzel Washington.

Atriz: Viola Davis.

Novela: “Cheias de Charme”, escrita por Filipe Miguez e Izabel de Oliveira e exibida originalmente pela Globo em 2012.

Vilão marcante: Carminha, papel de Adriana Esteves em “Avenida Brasil”, novela escrita por João Emanuel Carneiro e exibida originalmente pela Globo em 2012.

Personagem mais difícil de compor: Daiane, de “Todo Dia a Mesma Noite”.

Que novela gostaria que fosse reprisada: “Da Cor do Pecado”, escrita por João Emanuel Carneiro e exibida originalmente pela Globo em 2004. “Mas, de preferência, com outro nome”.

Que papel gostaria de representar: Ellen, papel de Taís Araújo em “Cobras & Lagartos”, escrita por João Emanuel Carneiro e exibida originalmente pela Globo em 2006.

Filme: “Estrelas Além do Tempo”, dirigido por Theodore Melfi e lançado em 2017 no Brasil.

Autor: Grace Passô.

Diretor: Jeferson De.

Vexame: “Uma vez, bati com a bicicleta em um poste”.

Mania: “De roer as unhas”.

Medo: “De perder boas oportunidades”.

Projeto: “Uma carreira internacional”.

“Vai na Fé” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 19h.

