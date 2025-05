A- A+

streaming "Duster" e "Diários de um Robô-Assassino": as estreias do streaming na semana de 11/05 a 17/05 Quarta temporada de "Bem-vindos ao Wrexham", no Disney+ também está na lista

Em 2004, o ator Josh Holloway e o diretor e roteirista J.J. Abrams se encontraram pela primeira vez profissionalmente no esmagador sucesso “Lost”.

Agora, repetem a parceria em “Duster”, thriller que emula o clima das séries criminais dos anos 1970 e que estreia na Max na próxima quinta-feira.

Veja detalhes desta e outras estreias abaixo.

Duster (Max, a partir de 15/05)



Holloway interpreta um motorista de fuga que vai ajudar a primeira agente negra do FBI (intepretada por Rachel Hilson) a desmantelar uma organização criminosa.

“O que eu amo na nossa série é que ela capta a nostalgia dos anos 1970”, disse Holloway à revista Variety. “É estilosa. Coisas ruins acontecem, mas você não se sente tão mal com isso.”

LaToya Morgan, criadora da série juntamente com J.J Adams, acha que “Duster” é prova de que tudo na televisão, de certa forma, vai e vem.

“Você tem algo como ‘The Pitt’ (série médica da Max), que remete a ‘Plantão médico’, e a nossa série é claramente um retorno aos clássicos como ‘Starky & Hutch: Justiça em dobro’ (série dos anos 1970 exibida no Brasil pela Band)”, disse a Variety. “Acho que é um ótimo exemplo de como tudo é cíclico.”

Diários de um Robô-Assassino (Apple TV+, a partir de 16/05)

Alexander Skarsgård (de “Big little lies” e “Succession”) é o robô assassino do título desta série de ficção científica com uma pitada de comédia.

O sueco interpreta um “uniseg”, um androide de segurança que hackeia a si mesmo. Agora com livre arbítrio, ele precisa esconder suas vontades e completar uma missão perigosa.

Questão de Tempo (Globoplay, a partir de 15/05)

Este dorama conta a história de uma atriz iniciante que tem o estranho poder de ver o tempo de vida das pessoas — inclusive o dela mesma, que não é muito longo.

Mas, ao encontrar um diretor de uma fundação cultural, percebe que ele é capaz de parar essa “contagem regressiva” e, com isso, dar a ela mais tempo de ser uma estrela de musicais.

Segredos e Crimes de Fred e Rose West (Netflix, a partir de 14/05)



O casal Fred e Rose West foram alguns dos serial killers mais terríveis do Reino Unido, atuando por décadas num tranquilo bairro da cidade de Gloucester.

No quintal de casa, enterraram várias mulheres, inclusive uma das filhas. Esta série documental traz materiais inéditos da investigação policial e entrevistas com parentes de vítimas.

Bem-vindos ao Wrexham (Disney+, a partir de 16/05)

O Wrexham AFC, time de futebol da cidade de Wrexham , no País de Gales, comprado pelos atores Rob McElhenney e Ryan Reynolds, segue na luta para deixar de vez os tempos inglórios no passado.

Nesta quarta temporada da série documental, o time joga a EFL League One, terceira divisão no campeonato inglês, com mais 23 clubes.

