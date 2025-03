A- A+

streaming "Maria e o cangaço" e "The bondsman": as estreias do streaming na semana de 30/3 a 5/4 Entre os lançamentos, também estão o reality de relacionamentos "Amor no Espectro" e a série de drama médico "Pulso"

Isis Valverde é Maria Bonita na série “Maria e o cangaço”, produção de seis episódios do Disney+ que estreia na próxima sexta-feira e coloca o cangaço sob a perspectiva das mulheres que faziam parte do bando de Lampião.

Além da produção brasileira, as séries "The Bondsman", "Amor no Espectro" e "Pulso" também estreiam esta semana.

Confira mais detalhes sobre estas e outras estreias da semana.

Maria e o Cangaço (Disney+, a partir de 4/04)



Baseada no livro “Maria Bonita: Sexo, violência e mulheres no cangaço”, de Adriana Negreiros (Editora Objetiva), a história apresenta os últimos anos de vida de Maria de Déa (1910-1938), mulher do cangaceiro, vivido na série por Júlio Andrade.

Maria Bonita era dona de casa quando resolveu, por livre e espontânea vontade, juntar-se ao grupo de um dos bandidos mais famosos da história do Brasil. Maria foi assassinada junto com ele pelas força policiais do estado de Alagoas.

Além de Isis e Júlio, o elenco tem ainda Rômulo Braga, Thainá Duarte, Dan Ferreira, Jorge Paz, Chandelly Braz e outros.

A direção geral é de Sérgio Machado e a direção, de Thalita Rubio e Adrian Teijido, este último o diretor de fotografia da série e indicado ao Oscar pelo longa “Ainda estou aqui”.

Amor no espectro (Netflix, a partir de 02/4)

A busca pelo amor por pessoas no espectro autista é o tema deste reality show — que chega à terceira temporada.

Os episódios trazem novos casais e alguns personagens já conhecidos do público, como Dani (na foto). “Aprendi que o amor não é uma comédia romântica onde você encontra a pessoa certa e vive feliz para sempre”.

The bondsman (Prime video, a partir de 03/4)



Um caçador de recompensas assassinado, ressuscitado pelo Diabo para capturar demônios que escaparam da prisão do inferno.

Esta é a definição do personagem de Kevin Bacon nesta nova série do streaming da Amazon. Com essa missão na Terra, ele acaba buscando uma segunda chance na vida por meio da música country.

Pulso (Netflix, a partir de 03/4)



Danny Simms é uma residente do Maguire Medical Center, em Miami, que, além de normalmente lotado, está prestes a receber vítimas de um furacão que está chegando na cidade.

No meio desse caos, a médica é promovida quando o seu próprio chefe é suspenso por manter com ela um romance.

A, E, I, O... Urca (Globoplay, a partir de 31/3)

Débora Bloch, a nova Odete Roitman de “Vale tudo”, é Sílvia, protagonista desta minissérie de 1990 que entra no catálogo do streaming da Globo.

Disposta a libertar o pai, preso na capital federal da época da Segunda Guerra por incitação ao comunismo, ela se muda para o Rio de Janeiro e arranja emprego no Cassino da Urca.

