Estrela australiana desaparece com parceiro, e polícia investiga se policial ex-amante era stalker

O desaparecimento do apresentador de TV Jesse Baird, de 26 anos, e de seu companheiro, Luke Davies, de 29, chocou a Austrália e mobilizou as autoridades locais esta semana. Os dois foram vistos pela última vez, na segunda-feira, em Paddington, um subúrbio de Sydney. Imagens de câmeras de segurança flagraram os dois perto de onde moravam e a passagem de uma van branca pela região.

Em meio às investigações sobre o sumiço, a polícia encontrou roupas manchadas de sangue numa caçamba de lixo na rua, a cerca de 28 quilômetros da residência do casal. Não se sabe, até o momento, de quem era o sangue, mas no local também foram achados um telefone, chaves e cartões de crédito pertencentes aos desaparecidos.

O apartamento do casal foi identificado como "cena do crime". Lá, havia marcas compatíveis com as que seriam deixadas por uma luta corporal e móveis manchados de sangue.

De acordo com o jornal The Sun, as autoridades investigam a hipótese de o apresentador de TV ter sido perseguido por um ex-amante, um policial. Ainda não se sabe se quem era o sangue encontrado nas roupas

