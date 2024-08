A- A+

Estrela da casa "Estrela da casa": entenda o que é o Hitmaker e como escolher o favorito Lista traz as músicas escolhidas pelos participantes para o primeiro desafio do jogo

Agora começou: quem vai conquistar o coração do público na primeira semana do " Estrela da casa"? Nesta quarta-feira (14), às 10h, foi disponibilizado nas principais plataformas de streaming de música, o primeiro single de trabalho de cada um dos 14 participantes do reality show da TV Globo, que disputam o título de "Hitmaker".

O posto será daquele que conseguir ter mais plays no Amazon Music, Deezer, Spotify, Gshow, Globoplay e canal Música Multishow no Youtube até domingo.

O Hitmaker é uma dinâmica semanal, que começa toda quarta-feira. Os resultados sempre serão conhecidos no programa ao vivo de domingo depois do Fantástico.

O dono do posto ganha uma vaga no show semanal. Mas, Ana Clara avisou: ser Hitmaker não garante imunidade, então o participante poderá ser votado e estar na berlinda.

Como escolher o Hitmaker

A participação da audiência se dá por meio das plataformas Amazon Music, Deezer, Spotify, gshow, Globoplay e canal Música Multishow no Youtube. É só buscar pelo nome dos artistas e escutar a música da semana. Quanto mais a música for ouvida, mais chance o participante tem de ser o vencedor.

EP com oito músicas, clipes: saiba como foi a preparação dos participantes para entrar no 'Estrela da casa'

Quais são as músicas da semana:

Califfa escolheu a música "Berenice" (cover de L7nnon)

Evellin escolheu a música "Não aprendi a dizer adeus" (cover de Leandro & Leonardo)

Gael Vicci escolheu a música "Ameianoite" (cover de Gloria Groove e Pabllo Vittar)

Heloísa Araújo escolheu a música "Mega Sena" (cover de Pabllo)

Leidy Murilho escolheu a música "Deus da minha vida" (cover de Thalles Roberto)

Lucca escolheu a música "Cuida bem dela" (cover de Henrique & Juliano)

Matheus Torres escolheu a música "Partilhar" (cover de Rubel e Anavitória)

MC Mayarah escolheu a música "Meu talismã" (cover de Iza)

Nick Cruz escolheu a música "Não quero falar de amor"

Nicole Louise escolheu a música "Flowers" (cover de Miley Cyrus)

Ramalho escolheu a música "Levanta e anda" (cover de Emicida)

Rodrigo Garcia escolheu a música "Tropicana (Morena Tropicana)" (cover de Alceu Valença)

Thália escolheu a música "Até que durou" (cover de Péricles)

Unna X escolheu a música "Bem que se quis" (cover de Marisa Monte)

O posto de Estrela da semana tem a ver com quem se dá melhor nas dinâmicas que lidam com desafios da indústria. Às quintas-feiras, durante o dia, especialistas visitam a casa para ministrar workshops e trocar experiências com os artistas.

Os experts também anunciam um desafio, disputado por grupos. À noite, ao vivo, os integrantes do grupo vencedor disputam uma prova entre si. Quem vencer está imune, com vaga no show e indicação de dois concorrentes para a Batalha.

No sábado também há prova ao vivo — transmitida no Globoplay, que tem pay per view 24 horas por dia. A disputa não tem nada a ver com música: pode ser prova de resistência, agilidade, ou o que vier à cabeça da produção. O vencedor, o Dono do palco, ganha vaga no Festival, o show semanal das terças-feiras, imunidade e indicação de concorrente para a Batalha.

O que são Festival, Batalha e Duelo?

Toda terça-feira é dia de Festival no “Estrela da casa”. Os competidores se apresentam ao vivo, num palco com toda estrutura profissional e com público de cerca de 150 pessoas.

Quem tem lugar garantido no Festival são a Estrela da semana e o Dono do palco, que venceram as provas, e o Hitmaker, que teve o single mais ouvido nas plataformas de áudio. As três últimas vagas são ocupadas por quem está no “paredão”.

Na quinta-feira, a Estrela da semana indica duas pessoas para a Batalha, que nada mais é que a grande votação semanal do reality. O menos votado pelo público deixa o programa, mas… ainda há uma chance de fugir.

Dos dois indicados, um pode se salvar por meio do Duelo, que acontece às sextas-feiras. Na dinâmica, os dois escolhem uma música para apresentar ao vivo, num palco mais intimista, simples, sem plateia. O público de casa, então, decide rapidamente pelo Gshow qual dois dois escapa da Batalha de terça-feira.

Ainda na sexta-feira, tem a Balada, as festas que o público está acostumado a ver no BBB, com a mesma grandiosidade, promete a produção. No programa de sábado, ao vivo, mais um nome é indicado para a Batalha, agora pelo Dono do Palco. Este, sim, disputa a preferência do público e tenta se manter na disputa.

Como é a votação?

O esquema de votação para eliminar um artista será igual ao do BBB 24: uma média entre o voto da torcida e voto único (pelo CPF), sempre feito pelo Gshow.

"Funcionou à beça ", disse Boninho. "(Voto único) fez um equilíbrio enorme no voto. O voto único tem um peso muito grande, no BBB a gente viu que aconteceu. Mas reality tem que ter um pouco de torcida e está tudo certo também."

Veja também

Vera Fischer Vera Fischer diz que sofreu muito assédio na carreira, mas criou saídas para se salvar