TELEVISÃO 'Estrela da Casa' estreia segunda temporada sob comando de Ana Clara e agora com Michel Teló como me Segunda temporada do reality show musical da TV Globo terá 14 participantes, novas dinâmicas e uma nova casa, agora chamada de Centro de Treinamento de Música

A casa mais afinada do Brasil está de volta, mas de um jeito novo. A segunda temporada do reality show “Estrela da Casa” chega à TV Globo nesta segunda (26), após a novela “Vale Tudo”, acompanhando 14 vozes que buscam espaço no cenário nacional com mudanças em relação à temporada de estreia.

Além de novas dinâmicas, de uma nova casa — renomeada como Centro de Treinamento de Música, ou apenas CT — e de um formato multiplataforma inédito, o programa vai contar com Michel Teló como mentor dos participantes. Ele se junta à apresentadora Ana Clara.

— É um projeto novo para mim — afirma o cantor sertanejo — A gente vai mostrar num reality o que acontece no dia a dia e a evolução de cada candidato.

As expectativas do músico são compartilhadas com Ana Clara, que já virou figurinha carimbada dos realities da emissora desde 2017, ano em que estreou como participante no Big Brother Brasil:

— A gente vai fazer de tudo para que os participantes deem de fato um show em cada apresentação para que o público possa curtir.

Os aspirantes ao estrelato enfrentarão provas criativas. No “Desafio — Estrela da Casa”, os artistas formam grupos para compor músicas. O time vencedor avança para a prova “Dono do Palco”, que será disputada ao vivo e vale uma imunidade. A dinâmica, que vai colocar os competidores frente a frente, testará a habilidade musical, os conhecimentos sobre o mundo da música e a memória dos cantores. Além de escapar da eliminação, o vencedor da prova indica dois outros cantores para o “Duelo” e ganha o direito de uma colaboração exclusiva com o artista convidado do programa naquela semana.

O “Duelo” se diferencia dos formatos tradicionais de eliminação: os dois indicados concorrem a uma imunidade extra e o público decide o vencedor em votação aberta. Outra disputa é a “Prova do Jingle”, em que os competidores criam músicas para campanhas publicitárias em tempo real, a partir de materiais fornecidos por anunciantes.

Mas o ponto alto da semana será o “Festival”, às quintas-feiras. Na dinâmica, todos os artistas se apresentam e o público avalia suas performances com notas de 7 a 10, em votação ilimitada. Os três menos votados passam pelo crivo de jurados convidados, que salvam um deles. O participante com o pior desempenho entre os dois restantes deixa a competição.

Ao fim de cada semana, um dos participantes ainda será consagrado como o hitmaker, caso sua canção lançada no programa obtenha o maior número de reproduções no gshow e no Globoplay. O título rende destaque especial no estúdio do Centro de Treinamento.

— A proposta principal deste ano foi trazer mais show, mais música, mais desenvolvimento desses talentos, acompanhando isso tudo de pertinho, em tempo real. E ter o “Estrela da Casa” como palco e holofote que faltavam na carreira desses artistas, que querem aparecer para o Brasil todo e já vivem da música — afirma Rodrigo Dourado, diretor de gênero de realities da TV Globo.

Multiplataforma

O Estrela da Casa também vai inovar no formato de exibição, que vai contar com diversos programas auxiliares exibidos em diferentes plataformas. Na TV Globo, Felipe Velozo apresenta flashes diários com novidades, spoilers e bastidores.

— Comecei minha vida artística na música, e estou feliz de trabalhar em um reality que une minha paixão com o jornalismo — afirma o repórter. — Minha missão é ser porta-voz do Centro de Treinamento para o público de casa.

O programa “Palco Estrela da Casa”, que é mais uma novidade e será transmitido simultaneamente pelo Gshow e pelo Globoplay, ficará sob os cuidados do cantor e músico Lucas Lima. O artista vai conduzir o já tradicional bate-papo com o eliminado da vez, além de apresentar as opiniões do júri técnico responsável pela saída dos participantes e dar atualizações do cotidiano de quem ficou na casa.

— Fiquei honrado com o convite — diz Lucas — Não vejo a hora de acompanhar cada apresentação e trazer esse olhar musical para o público.

No Multishow, Dedé Teicher apresenta o “Estúdio Backstage — Estrela da Casa”, que mistura entrevistas descontraídas e jam sessions exclusivas com os artistas eliminados.

— A música é a grande paixão da minha vida, e é muito especial lidar com o sonho das pessoas — conta a apresentadora — Quero que o programa seja um espaço leve, onde eles possam se mostrar além da competição.

