TELEVISÃO

"Estrela da Casa": Thainá Gonçalves vence a segunda edição do reality musical da Globo

Cantora é representante do gospel e, na final, cantou as músicas "O Maior Vilão Sou Eu" e "That's What Friends Are For"

Thainá Gonçalves venceu o "Estrela da Casa"Thainá Gonçalves venceu o "Estrela da Casa" - Foto: Gabriel Vagal/Divulgação

A segunda edição do "Estrela da Casa" chegou ao fim, nesta segunda-feira (6), com a vitória de Thainá Gonçalves, representante do gospel no reality musical. A cantora conquistou o primeiro lugar na somatória das notas das duas etapas da final, superando Hanii, Juceir Jr e Daniel Sobral, que ficaram em segundo, terceiro e quarto lugares, respectivamente.

Durante a grande final, Thainá apresentou as músicas O Maior Vilão Sou Eu e That’s What Friends Are For, performances que garantiram a maior pontuação da noite: 28,09 pontos. Na sequência vieram Hanii, com 27,98, Juceir Jr, com 27,90, e Daniel Sobral, com 27,23.

Trajetória da campeã
Carioca de 33 anos, Thainá começou a cantar ainda na infância, aos três anos, na igreja. Aos 14, já liderava grupos de louvor e desenvolveu uma forte ligação com os corais norte-americanos, referência constante em sua formação musical.
 

No decorrer da competição, a artista venceu uma das provas de jingle e liderou o ranking em quatro festivais consecutivos, consolidando-se como uma das favoritas do público e dos jurados. O prêmio de R$ 1,12 milhão.
 

