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Artistas Estrela de 'Breaking Bad', Aaron Paul vende mansão por US$ 7,5 milhões Ator deixou Hollywood por causa de incêndios de 2025 e mudou-se para Paris

Mais de um ano depois de colocar sua mansão à venda em Hollywood à venda, Aaron Paul finalmente conseguiu vendê-la, segundo o site TMZ. Famoso por interpretar Jesse Pinkman em "Breaking bad", o ator, no entanto, fechou negócio por menos do que pretendia inicialmente. O preço caiu de US$ 10 milhões para US$ 7,5 milhões, quase R$ 38 milhões.

O imóvel de 374 m² tem 4 quartos, 4 banheiros, piscina, banheira de imersão em água fria, lareira externa, espaço para fogueira, lago de carpas koi, um pátio para refeições no jardim e um anfiteatro. Os moradores da região são Jim Parsons, Robert Pattinson e Noah Wyle.

Em janeiro deste ano, Aaron já havia baixado o preço US$ 8,2 milhões, mas só agora conseguiu fechar a venda. Ele e a família já não moram mais na cidade — depois dos incêndios florestais do início de 2025, mudaram-se para Paris.

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