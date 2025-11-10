A- A+

famosas Estrela de 'Frankenstein', Mia Goth exalta a avó brasileira Maria Gladys: 'Muito admirada' Artista expoente em Hollywood, britânica se recorda de infância no Brasil e não menciona problemas financeiros enfrentados por familiar

Uma das atrizes no elenco do recém-lançado "Frankenstein", filme do aclamado cineasta Guillermo del Toro, a britânica Mia Goth, de 32 anos, exaltou suas raízes brasileiras ao citar a influência da avó, a também atriz Maria Gladys, em sua carreira artística. "Cresci com a minha avó no Brasil. Algumas das minhas memórias mais antigas são de estar no set de filmagem com ela, assisti-la a gravar filmes e programas de TV, a fazer teatro", contou ela, em entrevista ao canal do YouTube "Mitú".

Em sua fala, Mia não mencionou os recentes problemas financeiros enfrentados pela avó, algo que gerou comoção entre colegas, artistas e fãs. Neste ano, Maria Thereza, uma das filhas de Maria Gladys, realizou uma campanha de financiamento coletivo pela internet para ajudar a mãe, que atualmente vive em Santa Rita de Jacutinga (MG).



Em entrevista ao GLOBO, em junho de 2024, Maria Gladys, de 85 anos, reconheceu que jamais trabalhou para guardar dinheiro, mas que não se arrepende de tal comportamento. Na ocasião, ela ressaltou que vinha cultivando um modo de vida "mais tranquilo, natural e barato" no interior de Minas Gerais, algo diferente do que ela passava no Rio de Janeiro, seu município natal.

— Adoro a cidade, mas não tenho mais tanto a ver com o Rio de Janeiro — contou. — É muito caro viver no Rio. Eu morava na Avenida Atlântica [,em Copacabana]. Antes, morei em Ipanema, de frente pro mar. As pessoas falavam: "Mas o aluguel é todo o seu salário". E eu respondia: "Deixa pra lá, eu não vou morar mal". A gente só vive uma vez, então quero viver bem. Não faço economia. E não me arrependo.

Filha de Rachel Goth, outra filha de Maria Gladys que morou, por muito tempo, na Inglaterra, Mia Goth passou parte da infância com a avó no Brasil. Ambas não esquecem essa época.

— Ela viveu comigo quando era pequena — relembrou Maria Gladys, ao GLOBO. — Minha filha estava com a vida complicada em Londres e precisou deixar a Mia comigo um tempo. E foi uma felicidade.

Em entrevista ao canal do site "Mitú" no YouTube, durante divulgação do filme "Frankenstein", já disponível na Netflix, Mia recordou tal período e enfatizou a importância dessas vivências em sua formação profissional. "Sempre fiquei muito admirada com a minha avó na infância, pensando que também queria fazer aquilo", contou ela.

