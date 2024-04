Estrela de Hollywood abre álbum de fotos de casamento secreto, e bolo inusitado viraliza: "Vampira"

A- A+

Protagonista da série 'O Gambito da Rainha', Anya Taylor-Joy revelou, pelas redes sociais, ter se casado em segredo, há dois anos, com Malcolm McRae. Ela compartilhou com os seguidores que subiu ao altar em 2022, no Dia da Mentira, 1º de abril, e publicou cliques do festejo para celebrar a data.

"Há dois anos, no Dia da Mentira, me casei secretamente com meu melhor amigo em Nova Orleans. A magia daquele dia está enraizada em cada célula do meu ser, para sempre. Feliz segundo (primeiro) aniversário, meu amor… Você é o mais legal de todos", escreveu ela.

A estrela de Hollywood mostrou aos seguidores detalhes do seu vestido, criado pela grife Dior para a data. Mas outro elemento dominou os comentários da postagem.

"Sim, esses são bolos de coração anatomicamente corretos. Sim, sou o vampiro Lestat", brincou a artista, em referência à personagem vampiresca Lestat de Lioncourt, dos romances de Anne Rice.

Nas imagens, os noivos aparecem comendo o bolo de coração. Entre vários comentários de felicitação ao casal, internautas citaram o doce inusitado.

"Quem não gosta de comer um coração de vez em quando?", brincou um internauta. "Ela falando que é o vampiro lestat. Perdi tudo", afirmou outro. "Parabéns, mas os bolos são nojentos", disse um terceiro.

