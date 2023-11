A- A+

CELEBRIDADES Estrela de reality de namoro, astro nos campos, trabalho social: quem é Travis Kelce Jogador de futebol americano é celebridade, com atuação bem-sucedida no esporte e fora dele

De um lado, a cantora pop mais comentada hoje em dia. De outro lado, um dos melhores e mais populares jogadores dos Estados Unidos, uma celebridade que já teve até reality show próprio. O romance entre dois ídolos vem aguçando a curiosidade de fãs de Taylor Swift e Travis Kelce no mundo todo, com olhares voltados para cada aparição pública dos pombinhos. Foi assim, por exemplo, num dos shows que a estrela fez na Argentina há poucos dias. A imagem de Taylor deixando o palco e se jogando nos braços de Travis viralizou nas redes sociais e deu o que falar.

Jogador de futebol americano — em atuação em times da NFL desde 2013 —, Travis Kelce é considerado um dos grandes nomes do esporte nos EUA. O americano de 33 anos, que nasceu em Ohio, já conquistou dois títulos no Super Bowl e detém recordes importantes junto ao time Kansas City Chiefs. Ele é considerado o recordista em número de jardas recebidas numa partida (foram 1.416 em 2020). Travis tem 1,80 metro de altura e pesa mais de 110 kg. É hoje uma das principais opções do ataque do Kansas City Chiefs, que conta com o quarterback Patrick Mahomes. Com a longeva carreira, virou um dos atletas mais bem-sucedidos de seu país, com fama e fortuna que são reconhecidas por seus pares no mundo inteiro. Seu pai é representante de vendas na indústria siderúrgica, e a mãe é ex-executiva de banco, conforme informações de seu perfil no Wikipedia. Ele tem um irmão, também jogador.

Sua atuação, porém, não se restringe ao esporte. Fora dos campos, ele também é uma celebridade. E já estrelou até um programa de namoro, em que 50 beldades, cada uma de um estado americano diferente, disputavam seu coração. Foi em 2016, e ele saiu do reality com uma pretendente, Maya Benberry, com quem teria tido um breve relacionamento. Na época, ostentava um invejável topete. Agora, usa cabeça mais raspado. De 2017 a 2022, teria mantido um relacionamento com a influenciadora de mídia social Kayla Nicole. Já apareceu também como um personagem de uma série chamada "Moonbase" e já apresentou o popular programa "Saturday Night Live".

Em 2015, Travis decidiu dividir sua experiência num trabalho social. Ele criou uma fundação, intitulada Eighty-Seven & Running, para oferecer orientação, treinamento, motivação e oportunidades para jovens carentes. Por este trabalho, chegou a ser indicado pela equipe dos Chiefs ao prêmio Walter Payton de Homem do Ano em 2020.

Anos antes do affair com Taylor, Travis não escondia certo certo interesse nela. Numa entrevista, o jogador afirmou, numa brincadeira, que beijaria, sim, Taylor. Após a repercussão de sua primeira aparição pública com ela, em setembro, ele comentou: "É hilário o quanto isso ganhou força. No momento, é como aquele velho jogo da escola chamado 'telefone sem fio', em que todos sussurram no ouvido de todos e ouvem coisas aleatórias", comentou, ao participar do programa "PatMcAffe Show". "Fiquei desapontado por ela não falar antes ou depois dos shows, porque ela tem que guardar a voz para as 44 músicas que canta", ele disse.

O romance de Kelce e Swift começou graças à "The Eras Tour". Ele compareceu ao show de Swift em julho no Arrowhead Stadium, mas não conseguiu seguir com seu plano inicial de dar a ela uma pulseira da amizade (trocar essas pulseiras é uma tradição entre os participantes dos shows de Swift) adornada com seu número de telefone. Apesar do começo desfavorável, os dois se encontraram depois e deram início ao namoro.

O irmão de Travis, Jason Kelce, jogador do Philadelphia Eagles, também falou sobre os rumores de namoro em uma entrevista a uma rádio quando começaram a surgir as notícias do affair, em setembro: "Eu realmente não sei muito sobre a vida amorosa de Travis, tento ficar fora desse mundo. Dito isso, acho que eles estão indo muito bem e acho que é tudo 100% verdade, e espero que essa coisa vá longe. Não, estou brincando, não sei o que está acontecendo", contou Jason Kelce.

