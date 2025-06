A- A+

LUTO Estrela de reality show inglês, Sam Gardiner morre aos 24 anos após acidente de carro 'Estamos todos profundamente tristes por ouvir as trágicas notícias sobre ele', publicou neste domingo (1º) o perfil do programa 'Race Across the World'

Estrela da segunda temporada do reality show inglês "Race Across the World" ("Corrida Pelo Mundo"), Sam Gardiner morreu, aos 24 anos, após um acidente de carro. Ele era o único dentro do carro, em Manchester, no Reino Unido, de acordo com a polícia local.

O acidente, quando o veículo "capotou e caiu de lado", foi na noite da última segunda-feira (26). Sam foi levado ao hospital, onde ficou até quinta-feira (29), quando não resistiu aos ferimentos graves na cabeça.

O perfil oficial do "Race Across the World" tornou pública a morte de Sam neste domingo (1º), com uma publicação no Instagram.

"Estamos todos profundamente tristes por ouvir as trágicas notícias sobre Sam, que morreu esta semana após um acidente de carro. Todos os que trabalharam com ele e, de fato, todos os que assistiram Sam, podiam ver o quão preciosa e transformadora a viagem foi para ele e para a sua mãe, Jo. Sam abraçou a viagem de sete semanas com uma energia, amor e determinação. Os dois desfrutaram de aventuras do México para a Argentina, fazendo com que o público se apaixonasse por eles e pelo seu vínculo especial", disse a produção do programa.

"Desde as filmagens, tanto Sam quanto Jo têm sido parte integrante da família do elenco Race Across the World e em nome de todos nós da BBC, produção e do resto do elenco, gostaríamos de estender nossas mais sinceras condolências aos seus pais, Andrew e Jo; seus Irmãos, William e Charlie; sua madrasta Justine; sua família e amigos", seguiu o comunicado.

A polícia local investiga o acidente e está procurando testemunhas. "É uma estrada movimentada e pode ter havido pessoas passando que poderiam ter visto algo que pudesse ajudar em nossas investigações", afirma a instituição.

