Estrela de Stranger Things desbanca Taylor Swift e assume top 1 do Spotify

O ator Joe Keery, conhecido mundialmente por interpretar o personagem Steve Harrington em “Stranger Things”, assumiu o primeiro lugar do ranking de músicas mais tocadas diariamente no Spotify ao desbancar a cantora Taylor Swift, que encabeçava a lista há 78 dias consecutivos. Keery, que lança músicas sob o nome artístico DJO, chegou ao topo da plataforma com a canção “End of Beginning”, impulsionada pelo engajamento dos fãs após a exibição do episódio final da série.

Lançada originalmente em 2022, no álbum “Decide”, a faixa de Keery desbancou “The Fate of Ophelia”, música de Swift lançada em 2025 como parte do álbum “The Life of a Showgirl”. A música ainda ocupa a terceira posição do ranking semanal global, ainda encabeçada por "The Fate Of Ophelia", e a décima-primeira colocação na lista das mais 'virais', além de figurar na posição 17 das mais virais do Brasil.

A troca no topo do ranking tem um componente irônico. Keery e Swift já haviam se encontrado anteriormente no estúdio Electric Lady, em Nova York, onde a cantora elogiou “End of Beginning” antes mesmo de a música ganhar projeção global.





"Eu simplesmente estava lá no dia em que ela estava lá. E ela é muito legal. Quer dizer, eu a conheci algumas vezes”, relembrou Keery em entrevista ao “The Spout Podcast”, em 2024. “Antes de qualquer coisa acontecer com essa faixa, ela disse: ‘Ei, eu realmente amo essa sua música, ‘End Of Beginning’. Ela só disse que tinha ouvido a canção e, sabe, obviamente eu fiquei tipo: ‘O quê? Você ouviu essa música? Como assim você ouviu essa música?’”, concluiu o ator.

Keery contou que o interesse de Swift pela faixa não o surpreendeu completamente.

"Ela é realmente uma amante da música. Ela também está super ligada em música nova e nas coisas que estão saindo”, disse. “Então, acho que não é chocante para mim, porque ela é uma grande fã de música e realmente procura e encontra coisas. De alguma forma, isso chegou até ela, ela ouviu e disse que gostou. Muito gentil da parte dela.”

Keery também comentou o encontro com a cantora durante uma participação no programa de TV “The Tonight Show", comandado pelo apresentador Jimmy Fallon. Segundo ele, a situação foi agitadíssima por conta da movimentação de fãs em frente ao estúdio.

“Foi um dia muito confuso, porque eu estava lá dentro, cuidando da minha vida, não fazendo nada, e então saí pela porta, e parecia que havia mil pessoas paradas ali. As pessoas olhavam para mim esperando a Taylor e ficavam tipo: ‘Quem é esse cara?’”, explicou o ator de “Fargo”.

“Aí eu desci o quarteirão e alguém disse: ‘Ah, é aquele cara’”, acrescentou, em tom bem humorado.

Questionado sobre a possibilidade de uma colaboração com a cantora de “Style”, Keery respondeu de forma evasiva:

“Talvez isso gerasse alguma coisa. Talvez essa experiência tenha gerado algo para nós dois no universo, mas eu não sei.”

Antes de sua trajetória em “Stranger Things”, Joe Keery já se dedicava à música. Ele integra a banda de rock psicodélico Post Animal e, além disso, lançou três álbuns solo sob o pseudônimo DJO, consolidando uma carreira paralela que agora ganha destaque global com o sucesso nas plataformas de streaming.

