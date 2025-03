A- A+

vale tudo Estrela de "Vale tudo", Taís Araujo trocou mensagens com Regina Duarte e defende Bella Campos Em entrevista à jornalista Maria Fortuna no videocast "Conversa vai, conversa vem", atriz destaca 'entrega' de Bella Campos ao ofício e comenta posição de sua antecessora no papel de Raquel

Taís Araujo revelou à jornalista Maria Fortuna, do Globo, que tocou mensagens com Regina Duarte, sua antecessora no papel de Raquel na novela "Vale Tudo".

Em participação no videocast ' Conversa vai, conversa vem', que vai ao ar nesta segunda (31), às 18h no Youtube do jornal, a estrela do remake do folhetim icônico, que estreia hoje, deu sua visão sobre a veterana que, nos últimos tempos, causou polêmica com posturas políticas de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Taís também defendeu a atuação de Bella Campos, intérprete atual de Maria de Fátima, que tem sido duramente criticada antes mesmo de a novela estrear.

Confira abaixo:

Qual é a sua opinião sobre a sua antecessora no papel, Regina Duarte? Você a procurou? Trocou mensagens com ela?

Tinha lido mensagens gentis da Regina sobre a minha participação na novela como Raquel, essa personagem que ela fez de forma tão icônica, que está no coração de todos nós.

Achei que precisava retribuir essa gentileza. Mandei mensagem agradecendo, e ela me mandou outra mensagem super bonita.

Educação, gentileza, elegância, nunca é demais. Ela foi tudo isso comigo. Temos pensamentos que divergem, mas não posso apagar Regina Duarte da história dramaturgia, entendeu?

Até porque ela fez outros personagens incríveis que que gostaria de fazer, como Viúva Porcina, Rainha da Sucata...

Bella Campos, que interpreta Maria de Fátima, tem recebido uma chuva de críticas por sua atuação antes mesmo de a novela estrear. Isso refletiu no set? Como é ver uma colega atacada dessa maneira?

Não refletiu no set. Bella está cercada de pessoas experientes para dar suporte. É fundamental que dê certo. Ela é a espinha dorsal da novela.

Para mim, para a Débora (Bloch, Odete Roitman), é profundamente importante que a Bella brilhe muito. Ela é uma menina. Olho e enxergo quando comecei, menina, 16 anos, sem vasta experiência, ninguém olhava e falava: "Nasceu para isso".

Tampouco em "Chica da Silva" estava pronta. (Walter) Avancini (diretor) mandava eu me mexer (o corpo) para tirar o foco do meu trabalho. Só fui saber disso hoje, e fiquei com bastante ódio dele. Quando vejo alguém jovem empenhada, comprometida e inteira, vejo um valor imenso. Tô de mãos dadas com a Bella e, como filha, estou com ela no colo.

