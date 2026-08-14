A- A+

DESPEDIDA Estrela no palco, Gaynor na vizinhança: às vésperas de funeral, amigos lembram vida de Bonnie Tyler Cantora de "Total Eclipse of the Heart", que morreu aos 75 anos em julho, vivia parte do ano na vila e era vista por moradores fazendo compras, saindo com amigos e circulando pela comunidade

Em Mumbles, vila de Swansea, no País de Gales, Bonnie Tyler era conhecida de outra forma. Apesar da fama mundial, para muitos moradores ela era Gaynor Sullivan, seu nome de nascimento, ou simplesmente "Gaynor, que morava ali na rua de cima".

A cantora de "Total Eclipse of the Heart", que morreu em julho, aos 75 anos, era vista fazendo compras, saindo para beber com amigos e circulando pela comunidade como uma moradora comum.

Tyler dividia seu tempo entre Mumbles e uma casa em Portugal. Eram justamente os momentos cotidianos, longe dos palcos, que os moradores mais lembravam enquanto se preparavam para a despedida da cantora.

Na quarta-feira, "Total Eclipse of the Heart" pôde ser ouvida em diferentes pontos da vila durante o maior eclipse solar parcial em quase três décadas. No mesmo período, as reproduções da música no Spotify quase dobraram.

Centenas de pessoas devem se reunir no sábado nas ruas da Newton Road para prestar homenagens a Tyler. O caixão da cantora vai passar pela vila em direção à sua casa na Mumbles Road.

Na segunda-feira, será realizada uma cerimônia na Igreja de St Mary's, no centro de Swansea, destinada a familiares e convidados. Depois, o cortejo segue para Skewen, em Neath Port Talbot, onde Tyler nasceu.

'Ela era simplesmente uma pessoa agradável'

Na Newton Road, funcionários da Cash Hardware também conheciam Tyler como cliente habitual. Alfie Williams, supervisor da loja, contou que a cantora era sempre bem-humorada e conversava com as pessoas.

— Ela estava sempre feliz, animada e conversava com todo mundo — disse Williams.

O funcionário contou que ficava impressionado ao atendê-la e que, entre os funcionários, ela costumava aparecer no topo da lista quando conversavam sobre as pessoas famosas que haviam atendido na loja.

— Eu ficava bastante deslumbrado. Algumas vezes, conversávamos sobre quem eram as pessoas mais famosas que havíamos atendido na loja, e ela sempre estava no topo da lista.

Williams também se lembrava da casa da cantora na Mumbles Road.

— Também é interessante quando você passa de carro pela casa dela na Mumbles Road, você dizia: "Ah, olha, é a casa da Gaynor".

Chris Francis, proprietário da loja, explicou que os funcionários simplesmente a chamavam de Gaynor porque era assim que a conheciam.

— Nós a chamávamos de Gaynor, porque ela era bastante conhecida por nós. Ela era sempre muito simpática, como uma cliente normal cuidando da própria vida. Nós entregávamos coisas na casa dela quando necessário. Ela era simplesmente uma pessoa agradável — relatou Francis.

Jane Price, proprietária da The Lovespoon Gallery, em Mumbles, também lembrava de encontrar Bonnie Tyler durante suas compras.

— Era sempre muito bom ter Bonnie Tyler como parte da vila, eu a via com frequência fazendo compras — contou.

Price também falou sobre a casa da cantora e sobre a importância de Tyler para a identidade local.

— Você via a bela casa dela ao entrar em Mumbles, e ela fará muita falta. Isso fazia você se orgulhar de saber que Bonnie fazia parte da vila e de Swansea. É muito triste que ela não esteja mais conosco, mas sua memória certamente continuará viva aqui.

Para Price, a despedida reuniria muitos moradores.

— Imagino que as ruas estarão lotadas e daremos a ela a despedida que merece.

'Ela era apenas parte da turma'

Heidi Walton, que administra uma joalheria, também se lembrou de encontrar Bonnie Tyler em momentos de lazer. Há muito tempo, ela costumava sair com outras mães da escola em Mumbles. O grupo frequentava o PA's Wine Bar, onde Tyler aparecia com frequência para tomar algumas bebidas mais tarde à noite.

— Há muito tempo, saí com as outras mães da escola em Mumbles. Nós costumávamos ir ao PA's Wine Bar, e ela aparecia com bastante frequência por lá, tomando algumas bebidas mais tarde à noite — contou Walton.

A fama, segundo ela, não mudava a forma como a cantora era recebida pela comunidade.

— Mas ela era apenas parte da turma. Ela simplesmente se misturava, era uma figura. Você a ouvia antes de vê-la, e todos gostavam muito dela aqui em Mumbles. É muito triste, e todos aqui foram afetados — acrescentou.

A morte da cantora também provocou uma onda de condolências no livro de memórias organizado pelo conselho comunitário no centro Ostreme. O livro rapidamente ficou cheio de relatos de moradores.

Muitos dos registros eram de pessoas que afirmavam ter encontrado Tyler na loja local Marks & Spencer, onde ela costumava parar para conversar. Uma das mensagens foi escrita por uma mulher da França que estava "com saudades de casa" enquanto vivia em Mumbles. Segundo o relato, ela conheceu Bonnie, que foi "extremamente gentil" e ajudou a melhorar seu estado de espírito.

'Gaynor, ali da rua de cima'

Julie Read, amiga da família, também chamava a cantora de Gaynor, e não de Bonnie Tyler. Read contou que ficou na casa da cantora em Portugal durante sua lua de mel e a descreveu como uma pessoa muito gentil.

— Ela era a pessoa mais gentil que você poderia conhecer. Passamos muitos dias de Natal na casa dela, e uma das minhas fotos favoritas é da minha filha tocando piano lá, com Gaynor ao lado dela. Quando minha filha tinha quatro anos, ela cantou na casa dela no Natal, e Gaynor segurava o microfone para ela. É simplesmente um momento muito triste.

A relação de Tyler com Mumbles também estava presente na forma como Paul Whittaker, organizador da Retro Week, explicava a proximidade entre a cantora e os moradores.

— Ela era apenas Gaynor, ali da rua de cima. Acho que era isso que fazia as pessoas gostarem tanto dela. Ela era simples, não tinha afetação. Ela não estava cercada por uma equipe de pessoas para protegê-la, ela era simplesmente ela mesma.

Homenagem durante a Retro Week

No domingo, Mumbles vai homenagear a vida de Tyler com um evento especial incluído na programação da Retro Week. A homenagem havia sido inicialmente cancelada depois da notícia da morte da cantora, mas foi retomada após o organizador receber mensagens de participantes perguntando se haveria uma oportunidade para homenageá-la.

Cantores vão apresentar algumas das músicas de Tyler. Também haverá espaço para integrantes da equipe da cantora e outras pessoas compartilharem histórias sobre sua vida e carreira. Fãs poderão, ainda, se encontrar e dividir suas próprias lembranças.

A passagem do cortejo pelas ruas de Mumbles no sábado será um dos momentos mais emocionantes da despedida. Segundo Whittaker, a música do festival, que dura uma semana, vai ser interrompida durante a passagem.

Mais tarde, a pedido da família, dois sucessos de Tyler serão tocados por toda a baía: "It's a Heartache" e sua versão de "Simply the Best".

Veja também