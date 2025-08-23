Estrela teen dos anos 2000, Amanda Bynes mostra resultado de procedimento nos lábios
Atriz ganhou projeção em filmes como 'O grande mentiroso', 'Tudo que uma garota quer' e 'S.O.S. do amor'
Amanda Bynes compartilhou com seus seguidores o resultado de mais um de seus procedimentos estéticos, desta vez nos lábios. Hoje com 38 anos, Bynes foi uma das grandes estrelas teen dos anos 2000, estrelando filmes como "O grande mentiroso", "Tudo que uma garota quer" e "S.O.S. do amor".
Tatuagens e conta no OnlyFans
Amanda Bynes mudou completamente. A atriz não aparece mais em programas infantojuvenis nem em comédias românticas — gêneros pelos quais ficou conhecida — há 15 anos. Seu último papel no cinema foi em “A mentira”, de 2010. Desde então, até mesmo seu visual mudou bastante e, com frequência, ela ganhou destaque por algumas polêmicas.
Leia também
• Irmão de Sheron Menezzes morre aos 36 anos: "Um pedaço de mim se foi", diz atriz
• Carcinoma basocelular: entenda o tipo de câncer de pele que acomete a atriz Fernanda Rodrigues
• Bruna Marquezine faz 30 anos: confira cinco trabalhos inesquecíveis da atriz
Alguns anos atrás, Bynes apareceu nas redes sociais com um visual totalmente diferente do qual o seu público ficou acostumado a lhe ver. Antes sempre loira, ela recorrentemente aparece com os cabelos pretos, piercings pelo rosto e tatuagens. O resultado, claro, deixou o público chocado. Na época, ela havia até explicado parte dessas mudanças físicas:
“Vi algumas histórias na internet dizendo que tenho uma nova aparência, e nunca antes fui aberta sobre isso, mas na verdade fiz uma blefaroplastia (uma cirurgia estética nas pálpebras) nos vincos da pele, nos cantos dos olhos”, disse ela em uma publicação no Instagram. “Foi uma das melhores coisas que eu poderia ter feito pela minha confiança em mim mesma, e me fez sentir muito melhor com a minha pele.”
Já nesta semana, ao mostrar uma nova tatuagem, Amanda mostrou os cabelos tingidos de loiro, deixando algumas partes na cor preta. “Finalmente deixei minha franja crescer. Estou muito empolgada agora. Meu Deus, nem acredito”, disse ela, feliz, sobre o seu novo penteado. Alguns internautas afirmaram que a artista está “irreconhecível”.
No mês passado, Amanda ainda surpreendeu os seguidores ao anunciar que passaria a publicar em uma conta no OnlyFans. De acordo com o jornal The Sun, alguns amigos ficaram preocupados com a decisão, mas ela tratou de destacar que não compartilhará conteúdo adulto — a plataforma, como se sabe, ficou conhecida por abrigar diversas páginas pornográficas. A ideia, afirmou, é se aproximar mais de seus fãs por meio de sua rede.
Na TV e no cinema, a ex-atriz ficou marcada por interpretar personagens carismáticas e acessíveis, que conquistaram o público jovem nos anos 2000. Entre seus papéis mais lembrados estão a série “Coisas que eu odeio em você” (2002–2006) e os filmes “Tudo que uma garota quer” (2003) e “Ela é o cara” (2006), comédias românticas em que encarnava com naturalidade o papel de uma garota comum, divertida e fácil de se identificar. Foi uma década frenética de muitos trabalhos, até 2010.
Após anos longe dos holofotes, Amanda Bynes voltou a chamar atenção em março de 2023, quando foi encontrada nua e desorientada nas ruas de Los Angeles, sendo internada em uma clínica psiquiátrica por 22 dias. Em julho do mesmo ano, ela se internou novamente, dessa vez por vontade própria. Desde 2013, a ex-atriz vivia sob tutela legal dos pais, que cuidavam de seu tratamento e medicação para controlar episódios psicóticos. Essa medida, no entanto, foi encerrada em 2022, após decisão judicial que reconheceu sua autonomia.