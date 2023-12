A- A+

Televisão Estrelado por Fabio Porchat, especial "Agora Vai" faz previsões bem-humoradas para 2024 Com participações especiais, entrevistas nas ruas, esquetes e stand-up, a produção trará situações de forte identificação com o público

Ao longo dos últimos anos, a área de humor da Globo sofreu com um sucessivo desmonte em sua linha de shows. Ainda assim, a grade de final de ano da emissora relembrará os áureos tempos do setor de comédia. Uma das principais referências de humor do país, Fábio Porchat ganha uma produção para chamar de sua em dezembro. O especial “Agora Vai”, que será exibido no próximo dia 31 de dezembro, projeta o que seria um 2024 perfeito, com dicas focadas em cada mês do ano, para que, bem-organizada, a vida seja mais tranquila para os brasileiros. “Estamos tentando educar o brasileiro a se programar, se preparar, não adianta pedir para o dia seguinte. Somos muito apressados; estamos mostrando para o brasileiro que, se nos organizarmos, se planejarmos – a palavra de 2024 é planejamento –, ‘Agora vai!’”, explica Porchat.

O projeto de humor tem produção de Isabela Bellenzani, direção artística de Daniela Gleiser, e direção de gênero de Patrícia Pedrosa e Monica de Almeida. Com participações especiais, entrevistas nas ruas, esquetes e stand-up, a produção trará situações de forte identificação com o público. “Acho que essa mistura vai gerar identificação, porque o programa tem vários formatos dentro dele mesmo. Isso deixa o programa muito ágil, divertido; a situação dura pouco tempo e você já vai para outra. Em cada mês, pensamos em um formato: de esquete, entrevista, ou de opinião popular – algo que surpreenda o público”, afirma a diretora artística.

O programa também promoverá alguns reencontros para Porchat. O humorista contracenará com o colega Marcelo Adnet, que deixa a Globo ao fim de dezembro após 10 anos. “Acho que ‘Agora Vai’ é uma oração, como quem diz: ‘nesse ano, as coisas vão bem’; é uma mensagem positiva, e acho que tem essa metáfora de estar todo mundo em um grande horário do rush, querendo que isso desempaque, que vá para frente. ‘Agora Vai’”, aponta Adnet. A dupla também contará com a presença do carnavalesco Milton Cunha. “É uma brincadeira maravilhosa. Na rede social, por exemplo, eles pegam gente inventora, que com um balde faz o ventilador jogar água, dizendo: ‘Agora vai, agora o calor acaba!’, ‘Agora a NASA vem’! ‘Agora vai’ é assim – tem de pegar. Ou vai, ou racha”, valoriza o carnavalesco.

Além de Adnet e Milton Cunha, o “Agora Vai” contará com as participações de Daniele e Diego Hypolito, Evelyn Castro, Noemia Oliveira, Sandra Annenberg e Tadeu Schmidt. “O Fábio é sensacional, traz sempre algo interessante e trabalha com algo que todo mundo ama: a felicidade. Acho importante ter essas brincadeiras que dão alegria para as pessoas; estamos precisando cada vez mais disso”, vibra Daniele.

“Agora Vai!” – Dia 31 de dezembro, na Globo.

Veja também

HUMOR Porta dos Fundos cancela especial de Natal e, no lugar, exibe reality show falso; entenda