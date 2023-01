A- A+

STREAMING Estrelado por Jon Hamm, 'Confesse, Fletch' chega às plataformas digitais no dia 4 de janeiro Filme estará disponível para aluguel e compra sob demanda nos sites Apple TV, Google Play, Microsoft Store, Claro TV+, Amazon Prime Video, Sky e Vivo Play

A comédia criminal “Confesse, Fletch”, estrelada por Jon Hamm, estará disponível nas plataformas digitais a partir de amanhã, 4 de janeiro. O filme poderá ser adquirido ou alugado através das seguintes opções: Apple TV, Google Play e Microsoft Store para compra e Claro TV+, Amazon Prime Video, Sky, Vivo Play e Oi para aluguel.

Nesta comédia, Jon Hamm interpreta o charmoso e incansável Fletch, que se torna o principal suspeito num caso de homicídio enquanto procurava uma colecção de arte roubada. A única forma de provar a sua inocência será descobrir quem da longa lista de suspeitos é o culpado - desde o excêntrico negociante de arte e um playboy desaparecido até um vizinho louco e a namorada italiana de Fletch. O crime, na realidade, nunca foi tão desorganizado.

Escrito e dirigido por Greg Mottola (Superbad, Paul), “Confesse, Fletch” é um filme no qual intriga, mistério, romance e personagens engraçados se juntam para fazer um longa-metragem divertido do início ao fim. No elenco, estão também Marcia Gay Harden, Roy Wood Jr., Annie Mumolo e Kyle MacLachlan.

