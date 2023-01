Estrelas arrecadam fundos para Ucrânia com leilão em Paris

Uma máquina de escrever do ator Tom Hanks e uma nécessaire de Catherine Deneuve foram alguns dos itens leiloados em Paris para arrecadar fundos para Ucrânia. No total, 250 mil euros foram arrecadados, informou a fundação da primeira-dama Olena Zelenska nesta terça-feira (10).

Organizado pelo diretor francês Michel Hazanavicius, o leilão também incluiu cartazes autografados pela atriz Natalie Portman, um relógio do ator francês Jean Dujardin e o capacete de um dos membros da dupla francesa Daft Punk.

Cinquenta objetos foram leiloados no total, inclusive o César - o equivalente ao Oscar francês - que Hazanavicius ganhou por "O Artista" em 2012.

Metade dos 250.000 euros (cerca de US$ 280.000) foram destinados à UNITED24, plataforma de recebimento de doações criada pelo presidente Volodimir Zelensky, e a outra metade à fundação de sua esposa Olena.

A primeira-dama ucraniana organizou a venda após a destruição parcial do hospital bombardeado pela Rússia em Izium (leste), informou o comunicado.