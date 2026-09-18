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REALITY SHOW "Estrelas da Casa": confira quem saiu e quem está na semifinal do reality No Pop, Cinara, Leonna, Paula Tavares e Tori receberam os maiores percentuais e continuam na disputa

A semifinal de Estrelas da Casa, reality show musical da TV Globo, foi definida nesta quinta-feira, 17, após a votação do público. Pelo grupo Pop, Álec e Gabriel Nandes deixaram a competição. No Pagode, Jefinho e Lukinhas foram eliminados.

Com a votação, quatro participantes de cada grupo garantiram uma vaga na semifinal. No Pop, Cinara, Leonna, Paula Tavares e Tori receberam os maiores percentuais e continuam na disputa.

Pelo Pagode, Esther Nunes, Hanaya, Julliana Franco e Vick Nunes foram as mais votadas e também avançaram para a próxima fase.

Votação do Pagode

Esther Nunes, Hanaya, Julliana Franco e Vick Nunes

Média: 61,01%

Voto único: 58,14%

Voto da torcida: 67,69%

David Natel, Jefinho, Lukinhas e Uel

Média: 38,99%

Voto único: 41,86%

Voto da torcida: 32,31%

Votação do Pop

Cinara, Leonna, Paula Tavares e Tori

Média: 56,93%

Voto único: 59,58%

Voto da torcida: 50,74%

Álec, Bruno Gadiol, Gabriel Nandes e Yudchi

Média: 43,07%

Voto único: 40,42%

Voto da torcida: 49,26%

Junior se apresenta no reality e recebe apoio da família

O Festival do Estrelas da Casa da quinta-feira também contou com uma apresentação de Junior, mentor do Pop no reality. O cantor levou uma superprodução ao palco e chamou a atenção do público, além de receber o apoio de fãs e familiares, como Sandy

Junior apresentou ao vivo Paraquedas e incorporou o título da música à performance ao surgir no palco todo paramentado. A faixa faz parte de solo, seu primeiro álbum como artista solo.

Nas redes sociais, Sandy celebrou o desempenho do irmão. "Uhuuuu!", escreveu a cantora, acompanhando a mensagem com uma sequência de aplausos.

Mônica Benini, esposa de Junior, também elogiou a apresentação. "Vai, meu amor!", publicou a modelo. Lucas Lima, amigo e ex-cunhado do cantor, foi outro a reagir com aplausos.

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