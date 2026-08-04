A- A+

reality musical "Estrelas da Casa": KondZilla reforça o elenco e vai orientar a trajetória digital dos participa O produtor acredita que sua atuação no reality vai complementar os ensinamentos dos mentores Belo e Junior e pela conselheira Anitta

O reality musical criado por Boninho, "Estrelas da Casa", recebe talentos que apresentam suas canções, ficam confinados e enfrentam os desafios da convivência diária. Dessa vez, o nome que chega para compor o programa é do produtor musical, KondZilla. Com apresentação de Ana Clara, o programa chega à Globo no dia 25 de agosto.

No reality, KondZilla vai mostrar a importância do posicionamento digital no mercado musical. Ele vai propor diferentes missões digitais aos cantores, que deverão executá-las ao longo da semana. Depois, os competidores receberão seu feedback sobre as tarefas, garantindo uma imersão prática em estratégias digitais voltadas ao lançamento e fortalecimento de suas carreiras.

"Na primeira temporada ministrei uma oficina e pude sentir de perto o quanto aquele ambiente realmente transforma a visão dos participantes sobre a carreira. Agora, voltar com uma participação fixa é uma responsabilidade ainda maior", comentou o produtor sobre o convite para fazer parte do programa.

Trabalho conjunto

KondZilla acredita que sua atuação no reality vai complementar os aprendizados oferecidos aos participantes pelos mentores Belo e Junior e pela conselheira Anitta. "Eles trazem a experiência do palco, da interpretação, da longevidade e da construção musical. Eu entro com uma visão mais voltada para posicionamento, audiência, conteúdo e estratégia de carreira", explicou.



Reconhecimento

Hoje, a trajetória de um artista também se constrói nas plataformas digitais. Por isso, os participantes desta temporada viverão uma experiência inédita de posicionamento e conexão com a audiência, produzindo conteúdos e acompanhando, de forma mediada, a repercussão de suas publicações nos canais oficiais do programa.

"O programa forma artistas completos, que precisam cantar, se comunicar, criar conexão com o público e entender o mercado. E acho muito interessante a novidade desta temporada de formar também um grupo musical. O mercado sempre teve espaço para grandes grupos, mas hoje eles precisam nascer já entendendo posicionamento, identidade e construção de comunidade. É um desafio diferente e muito atual", completou.

Sobre o produtor

Fundador de uma das maiores plataformas de conteúdo e entretenimento urbano do país e criador do maior canal de música da América Latina no YouTube, KondZilla se consolidou como uma das principais referências do mercado, com projetos de alcance internacional e indicações ao Emmy Internacional e ao Latin Grammy.



Veja também