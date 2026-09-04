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reality show "Estrelas da Casa": primeiros eliminados, atritos e choro; veja o que rolou no reality Antes da definição dos eliminados, os participantes se apresentaram em seis quartetos

O primeiro Festival do Estrelas da Casa terminou com quatro participantes fora da disputa nesta quinta-feira, 3. Enzo Cespom, Laura Schadeck, Japa e Arthur Belmonte deixaram o reality após as apresentações, a votação do público e as escolhas dos mentores.

Antes da definição dos eliminados, os participantes se apresentaram em seis quartetos. O público escolheu Tori e Bruno Gadiol, do Pop, e Julliana Franco e Uel, do Pagode, para continuarem na competição.

Anitta e Junior completaram as escolhas do Pop. Cinara, Álec, Gabriel Nandes, Filgueira, Yudchi, Paula Tavares, Leonna e Emma permaneceram no programa. No Pagode, Hanaya, Dan Ferrera, Vick Nunes, Bruna Bento, Lukinhas, Esther Nunes, Jefinho e David Natel foram mantidos por Anitta e Belo.

Choro e tensão antes do Festival

As horas que antecederam as apresentações também tiveram desentendimentos. Paula Tavares chorou após ser retirada de uma etapa de uma dinâmica por decisão de Gabriel Nandes. Leonna e Emma defenderam a colega e criticaram a postura do cantor.

Gabriel conversou sobre o episódio com Yudchi e afirmou que não deixaria a situação interferir em sua preparação para o Festival "Ninguém vai conseguir estragar meu dia", disse.

No Pagode, Dan Ferrera se desentendeu com David Natel e Uel durante o ensaio de Fatalmente. Dan insistiu em repassar a divisão das vozes, enquanto os colegas reclamaram da repetição das orientações.

"Você está passando a mesma coisa desde ontem. Você ainda não aprendeu?", questionou Uel durante o ensaio.

Os participantes foram divididos em seis quartetos:

Álec, Gabriel Nandes, Filgueira e Yudchi - Finally, de CeCe Peniston;

Bruna Bento, Hanaya, Japa e Julliana Franco - Fulminante, de Mumuzinho;

Cinara, Emma, Paula Tavares e Tori - Talismã, de IZA;

Arthur Belmonte, Dan Ferrera, David Natel e Uel - Fatalmente, de Rodriguinho;

Bruno Gadiol, Enzo Cespom, Laura Schadeck e Leonna - Pilantra, de Jão e Anitta;

Esther Nunes, Jefinho, Lukinhas e Vick Nunes - Final de Tarde, de Péricles.

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