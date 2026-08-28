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Programa 'Estrelas da Casa' tem definição do grupo Pagode, eliminações e Anitta de 'cupido' Julliana liderou a votação feminina com média de 21,30% da preferência do público

O Estrelas da Casa definiu na última quinta-feira, 27, os 12 participantes do time Pagode que seguem na disputa. Julliana Franco e Uel foram escolhidos pelo público, enquanto Belo, mentor do gênero, e Anitta, conselheira da edição, definiram as outras dez vagas.

Julliana liderou a votação feminina com média de 21,30% da preferência do público. A paraense recebeu 17,97% no Voto Único e 29,05% no Voto Torcida. Dandara Luanda ficou logo atrás, com média de 20,08%.

Entre os homens, Uel conquistou 26,42% da média, com 25,56% no Voto Único e 28,42% no Voto Torcida. Arthur Belmonte ficou em segundo lugar, com 14,42%.

Com os escolhidos pelo público, os 12 nomes que seguem para a próxima etapa são: Arthur Belmonte, Bruna Bento, Dan Ferrera, David Natel, Esther Nunes, Hanaya, Japa, Jefinho, Julliana Franco, Lukinhas, Uel e Vick Nunes.

Arissa, Dandara Luanda, Marquinho e Oliveira ficaram fora da disputa. Dandara foi eliminada mesmo após terminar a votação feminina apenas 1,22 ponto percentual atrás de Julliana.

Anitta brinca com clima entre candidatos

Durante a estreia do grupo Pagode, Anitta chamou atenção para a química entre Dan Ferrera e Arissa. Os dois cantaram Separação, do Exaltasamba, ao lado de Julliana Franco e Lukinhas.

"Eu acho que eu tenho uma boa vocação para juntar esses dois. Eu achei uma química ótima", brincou Anitta. "Ela percebeu o que quase todo mundo está percebendo", respondeu Belo.

"Eu achei uma química maravilhosa. Desculpa, eu nem sei se eles têm namorado ou se não têm", continuou a cantora. Ana Clara entrou na brincadeira: "Não, eles estão se namorando mesmo."

Belo também comentou a apresentação: "Mas foi lindo, porque a entrega foi de verdade. Teve sentimento."

A noite contou ainda com a participação de Junior, mentor da temporada, e de convidados como Thalita Rebouças, Dadá Coelho, Cinnara Leal e Nicole Bahls.

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