FAMOSOS Estrutura de shopping e "hotel 5 estrelas" para cães: como é a casa de Ana Hickmann e Edu Guedes Apresentadores moram em cobertura que já era do cozinheiro e não pensam em uma mudança repentina para um outro imóvel por enquanto

Aos poucos, Ana Hickmann tem dado prosseguimento à mudança para o apartamento de Edu Guedes, seu noivo, com quem planeja se casar em breve. A apresentadora decidiu se transferir para a casa do amado junto com o filho, Alezinho — pouco mais de um ano após o conturbado término com o ex-marido, Alexandre Correa. A cobertura, localizada na cidade de São Paulo, já era morada da filha dele, Maria Eduarda, e agora está sendo adaptada para receber os novos moradores.

“Eu saí de uma casa e fui para um apartamento. Apesar de ser um apartamento gigantesco, as coisas mudam… está sendo maravilhoso. Nem eu imaginava que seria tão bom. No começo, tenho que confessar que estava um pouco insegura. Afinal de contas, novo casal, nova história, meu filho, a filha do Edu. Mas a verdade é que está sendo incrível”, disse Ana ao se mudar para a casa nova.

“O Edu é extremamente carinhoso. Ele me deixa fazer tudo aquilo que tenho vontade e me fez sentir em casa. Ele construiu aquele apartamento, mas fez com que eu me sentisse parte daquilo tudo”, complementou.





Casa de Ana Hickmann e Edu Guedes Foto: Reprodução/YouTube

E assim está sendo: Ana tem promovido, com a ajuda de Edu, algumas reformas na cobertura paulistana. Uma das mais evidentes é o closet da apresentadora, que foi completamente transformado, fazendo até com que o espaço ficasse com cara de loja. “Isso aqui vai parecer uma loja de shopping center. Vai ficar cheio de bolsa e sapatos, bolsas e sapatos. Vai ficar lindo demais”, disse ela.

Os novos moradores, claro, incluem ainda os cinco animais de estimação de Ana: Joaquim, Rodolfo, Zi, Fanny e Shoyu. “Eu estou mudando de casa, mas a minha família vai comigo para onde eu for”, afirmou ela sobre os seus bichinhos de estimação em um vídeo publicado no final do ano passado.





Todos ganharam acomodações na casa nova. Edu fazia questão de afirmar, inclusive, que se tratava de um “hotel 5 estrelas” para todo mundo — Alezinho e Maria Eduarda têm quartos próprios. Os pets também entraram na conta com espaços próprios. A residência, de dois andares, é equipada com aparelhos para exercícios físicos, um espaços para troféus, uma piscina em área externa com espaço gourmet e uma mesa de sinuca.

Além da cobertura, o casal é proprietário de outros imóveis ainda como uma casa em estilo inglês que foi adquirido no ano passado. Mas isso, segundo Ana, é conversa para outro momento. “A casa inglesa existe, tá lá, maravilhosa. Mas a gente teve que fazer escolhas. Nós tivemos que fazer escolhas. O nosso casamento é prioridade. A casa inglesa não tava finalizada, ela precisa ainda de finalização na parte interna e, com isso, deixamos para o finalzinho de 2025”, disse a apresentadora, em um vídeo no seu canal do YouTube. “Imagina duas reformas de uma vez só. Eu ia ficar doida.”

