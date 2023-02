Estrutura do Galo Gigante começa a ser montada na Ponte Duarte Coelho; veja fotos

A- A+

Um dos principais símbolos do Carnaval de Pernambuco, o Galo Gigante já está sendo montado na Ponte Duarte Coelho, na área central do Recife.

Após dois anos longe das ruas, por causa da pandemia da Covid-19, a estrutura de mais de 28 metros de altura começou a ser montada na noite dessa terça-feira (15). Entre equipe de montagem na ponte e os que ficaram no galpão, são 48 pessoas envolvidas no trabalho.

De acordo com os organizadores, o Galo será erguido na noite da próxima quinta-feira (16). O bloco do Galo da Madrugada acontece no sábado (18) de Carnaval com o tema "Viva a Vida, viva o Frevo, viva Enéas".

Passista de frevo, o recifense Marcos Vinícius não escondeu a ansiedade para o dia do bloco. "A expectativa é a de sempre multiplacada por dois, por causa do tempo esperando. Espero muita alegria, muita festa. Estou bem ansioso, vou dançar no desfile do Galo e aproveitar também, porque a gente dança e se diverte".



Este ano, a alegoria, intitulada “Galo Preto Ancestral”, assinada pelo artista plástico Leopoldo Nóbrega e pela designer Germana Xavier, homenageia a cultura afro-brasileira e terá elementos étnicos e afrofuturistas.

A referência a cultura afro foi aprovada pela maioria das pessoas que passaram pela ponte Duarte Coelho nesta quarta (15). "Muito lindo esse ano. Representando nossa arte e comunidade negra. Quem for é para brincar com consciência", disse Edineide de Souza, que não curte o Carnaval mas passou para observar o Galo.

